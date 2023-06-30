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COVID-19, прощай: в Тюменской области отменят все коронавирусные ограничения

30 июня 2023, 08:15
Фото: 1MI

В Тюменской области отменят все коронавирусные ограничения

Тюменские власти планируют отменить на территории региона все действовавшие ранее коронавирусные ограничения. Постановление может вступить в силу с сегодняшнего дня.
«Признать утратившими силу Постановление от 17 марта 2020 г. N 120-п „О введении режима повышенной готовности“, а также все остальные постановления, касающиеся его изменений», — указано в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

В Тюменской области большая часть коронавирусных ограничений была отменена еще в июле 2022 года. Сохранены были только рекомендации в отношении пожилых людей — в частности, соблюдение масочного режима и режима самоизоляции.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 июля вступает в силу ряд нововведений. Новшества касаются выплаты пенсий, пособий, а также налогов.

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#Общество#Новости тюмени#Валентина Бурнашева#Коронавирус#Коронавирусная инфекция#Тюменская область
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