COVID-19, прощай: в Тюменской области отменят все коронавирусные ограничения

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:18
«Признать утратившими силу Постановление от 17 марта 2020 г. N 120-п „О введении режима повышенной готовности“, а также все остальные постановления, касающиеся его изменений», — указано в документе, опубликованном на сайте правительства региона.
В Тюменской области большая часть коронавирусных ограничений была отменена еще в июле 2022 года. Сохранены были только рекомендации в отношении пожилых людей — в частности, соблюдение масочного режима и режима самоизоляции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 июля вступает в силу ряд нововведений. Новшества касаются выплаты пенсий, пособий, а также налогов.