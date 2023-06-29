Врач из Югры занял кресло депутата Тюменской облдумы

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Ермолаеву был передан мандат депутата партии «Единая Россия», чемпиона мира по боксу Евгения Макаренко. Торжественная церемония вручения удостоверения депутата состоялась сегодня в ходе заседания регионального парламета.
Владимир Ермолаев был депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва — кресло парламентария он занимал с 2016 по 2021 годы.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня депутаты областной думы присвоили звания «Почетный гражданин Тюменской области» начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову и главврачу Федерального центра нейрохирургии Альберту Суфианову.