Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Киселёв привел в качестве примера украинских музыкантов. Например, киевская группа «Океан Эльзы» активно помогает своим вооружённым силам. В то же время наши мэтры, например Олег Газманов или Игорь Крутой, получают щедрые гонорары, но как-то не особо помогают российским военным, пишет kp.ru.
Киселев напомнил о том, что Матвиенко получает миллионы рублей на патриотическую оперу о викингах. При этом следует отметить, что данная тема воспринимается в России неоднозначно. Достаточно вспомнить, сколько негативных отзывов было о полнометражном фильме «Викинг».
Владимир Киселёв вспомнил и о чиновниках, покинувших страну и поливающих Российскую Федерацию грязью из-за спецоперации. До февраля 2022 года эти люди занимали высокие должности и распределяли финансирование между артистами.
В то же время Киселёв считает, что с Пугачёвой поступили слишком круто. По его мнению, она просто поддержала мужа-иноагента. Что касается других сбежавших из России артистов, то ему их не жалко.
Владимир Киселёв помогает жителям Донбасса ещё с 2014 года. После начала СВО он регулярно бывает на передовой, а также выступает перед выздоравливающими бойцами в госпиталях. Недавно он анонсировал выплату денежного вознаграждения военнослужащим, уничтожившим или захватившим западную военную технику. Инициативу поддержали Николай Басков и Григорий Лепс.
«Мое отношение видно по моим поступкам, что все эти концерты на площади и автопробеги, на мой взгляд, — это не просто нонсенс, но и подлость, потому что эти деньги есть куда девать. А артисты, которые за гонорары выступают, то бог им судья, и им воздастся», — заявил лидер «Землян».
Киселёв сделал акцент на том, что сейчас важно медийно поддерживать артистов, готовых бесплатно поддерживать Россию.