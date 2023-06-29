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Владимир Киселёв призвал артистов доказывать патриотизм делами

29 июня 2023, 13:21
Фото: 1MI
Создатель легендарной группы «Земляне» Владимир Киселёв призвал российских артистов делами подтверждать свой патриотизм.

Киселёв привел в качестве примера украинских музыкантов. Например, киевская группа «Океан Эльзы» активно помогает своим вооружённым силам. В то же время наши мэтры, например Олег Газманов или Игорь Крутой, получают щедрые гонорары, но как-то не особо помогают российским военным, пишет kp.ru.

Киселев напомнил о том, что Матвиенко получает миллионы рублей на патриотическую оперу о викингах. При этом следует отметить, что данная тема воспринимается в России неоднозначно. Достаточно вспомнить, сколько негативных отзывов было о полнометражном фильме «Викинг».

Владимир Киселёв вспомнил и о чиновниках, покинувших страну и поливающих Российскую Федерацию грязью из-за спецоперации. До февраля 2022 года эти люди занимали высокие должности и распределяли финансирование между артистами.

В то же время Киселёв считает, что с Пугачёвой поступили слишком круто. По его мнению, она просто поддержала мужа-иноагента. Что касается других сбежавших из России артистов, то ему их не жалко.

Владимир Киселёв помогает жителям Донбасса ещё с 2014 года. После начала СВО он регулярно бывает на передовой, а также выступает перед выздоравливающими бойцами в госпиталях. Недавно он анонсировал выплату денежного вознаграждения военнослужащим, уничтожившим или захватившим западную военную технику. Инициативу поддержали Николай Басков и Григорий Лепс.

«Мое отношение видно по моим поступкам, что все эти концерты на площади и автопробеги, на мой взгляд, — это не просто нонсенс, но и подлость, потому что эти деньги есть куда девать. А артисты, которые за гонорары выступают, то бог им судья, и им воздастся», — заявил лидер «Землян».

Киселёв сделал акцент на том, что сейчас важно медийно поддерживать артистов, готовых бесплатно поддерживать Россию.

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