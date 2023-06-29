Ведущий кулинарной программы «Поедем, поедим» Федерико Арнальди приезжает в Тюмень

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
По данным паблика ВК «Поедем, поедим» мероприятие пройдёт в 12:00. Федерико Арнальди ответит на вопросы зрителей.
«Встречаемся ровно в полдень около мультицентра „Контора пароходства“ (Тюмень, 25-го Октября, 23А, стр. 1)», — сообщается в паблике ВК «Поедем, поедим».
Ранее «Наш город» отмечал, что в областную столицу приезжал ведущий другой кулинарной программы «100 мест, где поесть». Александр Белькович посетил рестораны «Посейдон», «Чум», Tesla Burger и одну кофейню.