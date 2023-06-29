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Ведущий кулинарной программы «Поедем, поедим» Федерико Арнальди приезжает в Тюмень

29 июня 2023, 12:31
Фото: Скрин ВК «Поедем, поедим».

Федерико Арнальди посетит Тюмень 30 июня

В областную столицу 30 июня приезжает ведущий известной программы «Поедем, поедим». Он планирует встретиться с тюменцами около «Конторы пароходства».

По данным паблика ВК «Поедем, поедим» мероприятие пройдёт в 12:00. Федерико Арнальди ответит на вопросы зрителей.

«Встречаемся ровно в полдень около мультицентра „Контора пароходства“ (Тюмень, 25-го Октября, 23А, стр. 1)», — сообщается в паблике ВК «Поедем, поедим».

Ранее «Наш город» отмечал, что в областную столицу приезжал ведущий другой кулинарной программы «100 мест, где поесть». Александр Белькович посетил рестораны «Посейдон», «Чум», Tesla Burger и одну кофейню.

Ведущий кулинарного шоу на «100 мест, где поесть» Белькович посетил рестораны Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Кулинария#Александр Мязин
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