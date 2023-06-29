В Тюменской области и по всей России не хватает врачей

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
По данным «Новых Известий», к 2030 году средняя продолжительность жизни в РФ приблизится к 80 годам. Общее число молодых людей от 20 до 39 лет снизится на 6,6 млн. Количество людей требующих медпомощь постепенно увеличивается.
До определённого времени делали ставку на ординаторов, но они в принципе не способны компенсировать нехватку врачей. На данный момент не хватает 26 тысяч специалистов. Эксперты обращают внимание на то, что это глобальная проблема, присущая не только России. Все дело в старении населения. Люди просто стали дольше жить и меньше рожать.
«Слишком много врачей реально нужно, у нас идет старение населения, груз болезней очень высокий, и честно говоря, чем дальше, тем больше будет нехватка врачей. В мире сейчас не хватает около 13 миллионов врачей — во всех странах, это общая проблема, не только российская. А дальше будет еще больше не хватать. Человечеству нужно какие-то другие модели организации здравоохранения создавать», — сообщила директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
В разных регионах врачи одной и тоже же квалификации получает разные зарплаты. Врач-гематолог в Москве получает 140 тысяч, в Ярославле — 25. В Тюменской области выплаты некоторых врачей приближаются к 111 тысячам в месяц. Тариф в территориальных программах на амбулаторный прием врача-гематолога отличается на порядок — от 140 до 2 тыс. рублей.
Серьёзных специалистов переманивает к себе Москва и Петербург
Эксперты подчёркивают, что госклиникам пора перенимать принципы работы частных структур.
«Что действительно изменит ситуацию? Смена положения врача в треугольнике пациент — врач — медорганизация. Врачу нужно дать возможность стать самостоятельной фигурой: ближайший пример — юрист и адвокат. После получения диплома юрист может пойти работать по найму в юридическую компанию или получить статус адвоката и работать самостоятельно, на себя», — отметил председатель отраслевого отделения по медицинским услугам Алексей Серебряный.
Врач с лицензией может прийти в больницу, сделать операцию и идти дальше работать в другие клиники. Он не в штате и не подчиняется главврачу.
Ещё врач должен заполнить огромную кучу документации. Только в поликлинике медик ведёт 42 журнала, не говоря уже о количестве разных форм, посылки на экспертизы и комиссии. Труд врача при серьезном рассмотрении не может считаться таким медом, куда молодежь притянется как магнитом.