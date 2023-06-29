В Тюменской области и по всей России не хватает врачей

До определённого времени делали ставку на ординаторов, но они в принципе не способны компенсировать нехватку врачей. На данный момент не хватает 26 тысяч специалистов. Эксперты обращают внимание на то, что это глобальная проблема, присущая не только России. Все дело в старении населения. Люди просто стали дольше жить и меньше рожать.