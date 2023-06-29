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В Тюмени закроют для транспорта участок объездной дороги

29 июня 2023, 04:59
Фото: ГУС ТО

В Тюмени стартует четвертый этап ремонта моста в районе Плеханова

В Тюмени сегодня ночью перекроют проезжую часть путепровода на Обходе города направлении улицы Ямской. В областной столице стартует четвертый этап ремонтных работ моста через Трассиб.
Сюжет
Тюмень

Для объезда зоны ремонта строители оставят участок шириной 6,5 метров. Водители смогут двигаться в две полосы без значительных затруднений.

В настоящее время подрядная организация уже провела ремонтные работы проезжей части путепровода в направлении Московского тракта. Восстановлено основание проезжей части моста, гидроизоляция и слои асфальтобетона. Завершён монтаж деформационных швов, сейчас полимерная смесь набирает необходимую прочность. Движение по обновленному участку планируют открыть утром 30 июня.

Ранее «Наш Город» писал, что ремонт путепровода на Обходе Тюмени в районе Плеханово будет проведен в шесть этапов. Полностью работы завершат в конце августа этого года.

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