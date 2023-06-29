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В Тюмени снизилось число продаваемых квартир, работы в Круглой бане, нет дорог в ЖК

29 июня 2023, 19:08
Фото: 1MI

Работы в Круглой бане, нет дорог в ЖК, в Тюмени снизилось число продаваемых квартир

В областной столице число предложений на вторичном рынке квартир снижается. На данный момент на площадке Циан, размещено порядка 13 тысяч объявлений продаже, что на 29% меньше, чем в начале года.

В Тюмени на 29% снизилось количество предлагаемых на вторичном рынке квартир.

Аналитики уверены, что снижение числа лотов свидетельствует о восстановлении уровня спроса — за год он увеличился на 15%. В РФ в среднем квартиры продаются за 130 дней, в конце первого полугодия — за 120 дней. В Тюмени сегодня в квартиры продают в течение 97 дней — за полгода срок сократился на 37 дней.

Тюменский комитет по охране памятников выдал разрешение на консервацию Круглой бани.

Власти разрешили проведение работ в Круглой бане по улице Ленина, 3/1.

«Финансирование работ осуществляется за счёт частных средств», — указано в сообщении ведомства.

В конце 2022 года стало известно, что проект реконструкции Круглой бани находится на финальном этапе разработки научно-проектной документации.

В начале декабря вокруг здания Круглой бани установили ограждения с баннерами, указывающими на то, что будет собой представлять объект после реставрации. По планам инвесторов, на месте Круглой бани построят современный планетарий. Известно, что работами по реконструкции займется инвестор из Санкт-Петербурга.

Из-за отсутствия дорог и автобусов тюменцы не могут выехать в город из своего ЖК.

Сейчас качественных дорог до ЖК «Никольский» и ЖК «Меридиан Юг» нет вовсе. Здесь только временное полотно.

«Когда мы покупали здесь квартиру, застройщик давал нам буклет с будущими дорогами и инфраструктурой. Сроки умалчивались, никто не предупреждал, что всё будет так долго. Но оно и понятно — иначе бы квартиры никто не покупал», — рассказывает жительница ЖК «Меридиан Юг» Дарья.

По улице А. Пушкина на данный момент нет никакой дороги вообще, а улица П. Ершова — это плиты для строительной техники. По ним ездить можно, но не комфортно и это «убивает» автомобили.

Местным жителям обещают, что проект новой трассы будет готов через год. Но уже сейчас выбраться из ЖК крайне проблематично. Автобусы туда не ходят, а такси обходится в копеечку. Всё это находится в деревне Патрушева и район раздроблен сразу на нескольких застройщиков — «ЭНКО», «Меридиан», «ТДСК» и «Центр Девелопмент». Многие дома уже сданы в эксплуатацию, многие еще строятся и проектируются, застройка планируется крупная.

«Дорог нет, но вы держитесь»: тюменцы не могут выехать в город из своего ЖК
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Дороги
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