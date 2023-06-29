В Тюмени снизилось число продаваемых квартир, работы в Круглой бане, нет дорог в ЖК

Местным жителям обещают, что проект новой трассы будет готов через год. Но уже сейчас выбраться из ЖК крайне проблематично. Автобусы туда не ходят, а такси обходится в копеечку. Всё это находится в деревне Патрушева и район раздроблен сразу на нескольких застройщиков — «ЭНКО», «Меридиан», «ТДСК» и «Центр Девелопмент». Многие дома уже сданы в эксплуатацию, многие еще строятся и проектируются, застройка планируется крупная.