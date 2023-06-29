В Тюмени салют на День города оплатят тайные благотворители

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В администрации Тюмени имена благотворителей, взявших на себя расходы по организации праздничного салюта, держат в секрете. Также не называется сумма, которую планируют потратить на фейерверк.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в День города пройдет масса праздничных мероприятий — гастрономические фестиваля, фестиваль колокольного звона. Также будет организованы работа интерактивных площадок, мастер-классы, концертные выступления.