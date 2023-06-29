nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Изображение материала

В Тюмени салют на День города оплатят тайные благотворители

29 июня 2023, 07:06
Фото: 1MI

Салют на День города в Тюмени оплатят благотворители

Праздничный салют на день города в Тюмени оплатят тайные благотворители. Фейерверк в знак благодарности поколению победителей и поддержки участников специальной военной операции прогремит в областной столице 29 июля.
Сюжет
Тюмень

В администрации Тюмени имена благотворителей, взявших на себя расходы по организации праздничного салюта, держат в секрете. Также не называется сумма, которую планируют потратить на фейерверк.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в День города пройдет масса праздничных мероприятий — гастрономические фестиваля, фестиваль колокольного звона. Также будет организованы работа интерактивных площадок, мастер-классы, концертные выступления.

Читайте также:
Страусиные яйца и костюм самурая: в Тюмень прибыла команда шоу «Поедем, педим»В Тюмени закроют для транспорта участок объездной дороги
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#День города#Салют#Тюменская область
Подпишитесь
Мертвые голуби, клещи, плесень и наводнения — тюменцы не знают, как бороться с УК
Вчера, 04:13
Сегодня в Тюмени снова будут дожди
Сегодня, 01:22
В Тюмени мужчина избил ребенка на детской площадке из-за нецензурной брани
Сегодня, 04:39
Число предложений по продаже квартир в Тюмени сократилось на треть
Сегодня, 03:50
За что могут оштрафовать дачников в Тюменской области летом 2023 года
Вчера, 08:57
Убийца Насти Муравьевой подал в суд на телеканал
Вчера, 06:39