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В Тюмени недостроенный спорткомплекс продали в 60 раз дороже начальной цены

29 июня 2023, 11:41
Фото: Фонд имущества Тюменской области

Недостроенный спортцентр на Лесобазе купили в 60 раз дороже начальной цены

Недостроенный спорткомплекс завода «ЖБИ-3», расположенный в жилом районе «Тура», продали в Тюмени на торгах за 9 миллионов 540 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Начальная цена лота составляла 158 тысяч рублей. В ходе торгов стоимость недостроя была увеличена более чем в 60 раз.

Заявки на торги подали 14 участников, в числе которых СЗ ЖБИ-3 Девеломпент, «Сибирьдорстрой», «Интерстрой-В» и т. д. Победу в аукционе одержал предприниматель Магомедкерим Мерданов.

В документах, опубликованных на портале Фонда имущества Тюменской области, указано, что земельный участок предназначен для строительства спортивного объекта.

Ранее «Наш Город» писал, что спортивный центр в районе озеро Оброчного в Тюмени начали строить порядка десяти лет назад. Работы вела компания «Завод ЖБИ-3». В 2019 году по решению суда недострой был изъят у застройщика. Готовность объекта составляет 25%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аукцион#Торги#Недострой#Тюмень#Тюменская область
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