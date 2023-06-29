В Тюмени недостроенный спорткомплекс продали в 60 раз дороже начальной цены

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Начальная цена лота составляла 158 тысяч рублей. В ходе торгов стоимость недостроя была увеличена более чем в 60 раз.
Заявки на торги подали 14 участников, в числе которых СЗ ЖБИ-3 Девеломпент, «Сибирьдорстрой», «Интерстрой-В» и т. д. Победу в аукционе одержал предприниматель Магомедкерим Мерданов.
В документах, опубликованных на портале Фонда имущества Тюменской области, указано, что земельный участок предназначен для строительства спортивного объекта.
Ранее «Наш Город» писал, что спортивный центр в районе озеро Оброчного в Тюмени начали строить порядка десяти лет назад. Работы вела компания «Завод ЖБИ-3». В 2019 году по решению суда недострой был изъят у застройщика. Готовность объекта составляет 25%.