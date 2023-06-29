В Тюмени недостроенный спорткомплекс продали в 60 раз дороже начальной цены

Ранее «Наш Город» писал, что спортивный центр в районе озеро Оброчного в Тюмени начали строить порядка десяти лет назад. Работы вела компания «Завод ЖБИ-3». В 2019 году по решению суда недострой был изъят у застройщика. Готовность объекта составляет 25%.