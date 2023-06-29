В Тюмени мужчина избил ребенка на детской площадке из-за нецензурной брани

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
Инцидент произошел накануне в ЖК «Серебряные ключи». По словам очевидцев, отец применил силу к сыну в ответ на нецензурную брань ребенка.
«Бил его он потому, что сын обматерил его. Да, я понимаю, они этот конфликт должны были решить дома, но сын не хотел идти домой и начал материть папу», — сообщила Анна П.
Горожане поведение взрослого мужчины осудили. Тюменцы отметили, что взрослый человек должен уметь говорить, а не распускать руки, тем более в адрес ребёнка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на три года в колонию отправили 37-летнего мужчину за систематическое избиение 10-летней приемной дочери. Ребенка он наказывал за малейшую провинность.