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В Тюмени мужчина избил ребенка на детской площадке из-за нецензурной брани

29 июня 2023, 04:39
Фото: 1MI

В Тюмени мужчина избил ребенка на детской площадке

В Тюмени отец на глазах у прохожих жестоко избил своего малолетнего сына. Видеоролик, демонстрирующий поведение родителя, опубликовали в социальных сетях горожане.
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Тюмень

Инцидент произошел накануне в ЖК «Серебряные ключи». По словам очевидцев, отец применил силу к сыну в ответ на нецензурную брань ребенка.

«Бил его он потому, что сын обматерил его. Да, я понимаю, они этот конфликт должны были решить дома, но сын не хотел идти домой и начал материть папу», — сообщила Анна П.

Горожане поведение взрослого мужчины осудили. Тюменцы отметили, что взрослый человек должен уметь говорить, а не распускать руки, тем более в адрес ребёнка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на три года в колонию отправили 37-летнего мужчину за систематическое избиение 10-летней приемной дочери. Ребенка он наказывал за малейшую провинность.

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