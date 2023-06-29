В Тюмень на этой неделе вернется 30-градусная жара

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
В ближайшие два дня ожидается прохладная погода — максимальная температура воздуха составит +14…+22. В субботу, 1 июля, днем столбики термометров покажут +27…+29, в воскресенье и вовсе поднимутся до +30. Ожидается переменная облачность, ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.
Жаркая и сухая погода, по прогнозам метеорологов, сохранится в течение всей первой декады июля. Самым жарким днем станет 4 июля — температура воздуха в этот день составит +31. В начале второй декады средняя температура воздуха составит +26…+27, ближе к 20-м числам июля похолодает до +15…+20.