В Тюмень на этой неделе вернется 30-градусная жара

Жаркая и сухая погода, по прогнозам метеорологов, сохранится в течение всей первой декады июля. Самым жарким днем станет 4 июля — температура воздуха в этот день составит +31. В начале второй декады средняя температура воздуха составит +26…+27, ближе к 20-м числам июля похолодает до +15…+20.