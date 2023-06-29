В Банке ДОМ. РФ проанализировали портрет заемщика по ипотеке на ИЖС

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
С такими клиентами было заключено 1865 договоров, что составляет 51% от общего количества выданных кредитов. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Доля клиентов на ИЖС-ипотеку в возрасте от 41 года до 50 лет составляет 25%. Они заключили 915 сделок, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Доля заемщиков в возрасте 21 — 30 лет составляет 20% (700 сделок, рост в 2,8 раза). Самая малочисленная категория клиентов в этом секторе — граждане в возрасте от 51 года до 60 лет. С ними было проведено 200 сделок, то есть рост составил 6%. Однако это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году.
По словам заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, ИЖС-сектор обладает огромным потенциалом. Спрос на частные дома растет среди клиентов всех возрастных категорий. Косяков напомнил, что банк начал выдавать ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство три года назад. Первоначально кредиты брали преимущественно семейные пары с детьми, а средний возраст заемщика составлял около сорока лет. Сегодня этот показатель на два года уменьшился. По сравнению с 2022 годом на 4% увеличилась доля заемщиков, которые не состоят в браке. Количество клиентов, которые планируют детей, составляет 37%, в прошлом году их было 28%.
В этом году Банк ДОМ.РФ заключил 2800 договоров по ИЖС-ипотеке с клиентами, состоящими в браке (76% от общего количества, рост по сравнению с 2022 годом в 2,5 раза). Более 500 сделок было проведено с заемщиками, не состоящими в браке (14%, рост в 3,7 раза). С клиентами, которые не имеют детей, было заключено 1350 договоров (примерно 40%, рост в 3,6 раза), воспитывающие одного ребенка оформили 1120 сделок (30%, рост в 2,2 раза). Доля клиентов, которые воспитывают двух и более детей, также составила порядка 30%. С ними было проведено 1170 сделок, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Абсолютное большинство клиентов, а именно 96%, имеют высшее образование.