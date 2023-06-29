В Банке ДОМ. РФ проанализировали портрет заемщика по ипотеке на ИЖС

В этом году Банк ДОМ.РФ заключил 2800 договоров по ИЖС-ипотеке с клиентами, состоящими в браке (76% от общего количества, рост по сравнению с 2022 годом в 2,5 раза). Более 500 сделок было проведено с заемщиками, не состоящими в браке (14%, рост в 3,7 раза). С клиентами, которые не имеют детей, было заключено 1350 договоров (примерно 40%, рост в 3,6 раза), воспитывающие одного ребенка оформили 1120 сделок (30%, рост в 2,2 раза). Доля клиентов, которые воспитывают двух и более детей, также составила порядка 30%. С ними было проведено 1170 сделок, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Абсолютное большинство клиентов, а именно 96%, имеют высшее образование.