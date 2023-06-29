Уже много лет в Тюмени продают здание развлекательного комплекса за 400 млн. Фото

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
«Сдаётся (поэтажно, цена за первый этаж 250 000 т. р.). Развлекательный комплекс 4 этажа плюс цокольный этаж. Площадь 3700 кв. м.», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Здесь есть ресторан, детский клуб, боулинг, бильярд и закрытая парковка. Он находится рядом с рынком «Солнечный».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени очень плохо продаются объекты недвижимости стоимостью от 200 млн рублей. ТЦ «Матрица» с 2016 года пытаются реализовать за 299 млн.