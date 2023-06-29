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Уже много лет в Тюмени продают здание развлекательного комплекса за 400 млн. Фото

29 июня 2023, 13:17
Фото: Авито

В Тюмени не могут продать здания развлекательного комплекса

В областной столице уже несколько лет пытаются продать здание развлекательного комплекса «Жираф». Цена объекта недвижимости за это время не изменилась — 400 млн рублей.
«Сдаётся (поэтажно, цена за первый этаж 250 000 т. р.). Развлекательный комплекс 4 этажа плюс цокольный этаж. Площадь 3700 кв. м.», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Здесь есть ресторан, детский клуб, боулинг, бильярд и закрытая парковка. Он находится рядом с рынком «Солнечный».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени очень плохо продаются объекты недвижимости стоимостью от 200 млн рублей. ТЦ «Матрица» с 2016 года пытаются реализовать за 299 млн.

ТЦ «Матрица» в Тюмени пытаются продать с 2016 года за 299 млн рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Покупка-продажа
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