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«Умер сам или помогли»: новые обстоятельства трагедии в селе ЯНАО

29 июня 2023, 06:23
Фото: 1MI
Повторную экспертизу по делу о загадочной смерти в ЯНАО назначили спустя 2 года

Повторную экспертизу по делу о загадочной смерти в ЯНАО назначили спустя 2 года

Житель села Антипаюта погиб в 2021 году, но только сейчас его дочери удалось добиться повторной медицинской экспертизы.
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Тело Тосэ Ядне нашли в феврале 2021 года на одной из улиц села Антипаюта. Однако изначально силовики отрицали наличие криминальной составляющей в этом деле. Они отказывались проводить оперативно-розыскные мероприятия даже после ходатайства дочери погибшего, которая уверена, что признаки уголовного преступления в случившемся очевидны.

Юрист Алексей Григорьев, представляющей интересы дочери погибшего рассказал, что лишь сейчас ему удалось добиться проведения повторной медицинской экспертизы, которая может выявить факты изменившие ход дела.

«Также нам удалось добиться проведения ряда мероприятий, направленных на расследование дела. После того, как все сдвинулось с мертвой точки, работа закипела и теперь наши ходатайства удовлетворяют», — рассказал Григорьев.

Отметим, что мужчину нашли на дороге с переломанными ребрами и предполагалось, что его сбила машина. Однако до этого он пил в компании друзей, в доме которых лег спать. Сторона защиты борется за восстановление хронологии событий той ночи, ведь может оказаться, что травмы Тосе Яднэ получил при иных обстоятельствах, которые могут послужить основой для возбуждения дела.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что участники шоу «Битва Экстрасенсов. Сильнейшие» в новом выпуске пытались разгадать причины смерти 39-летнего Сергея из Тюмени.

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#Алиса Вернер#Смерть#Расследование#Общество#Жалоба#Тюменская область
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