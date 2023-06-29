«Умер сам или помогли»: новые обстоятельства трагедии в селе ЯНАО

Отметим, что мужчину нашли на дороге с переломанными ребрами и предполагалось, что его сбила машина. Однако до этого он пил в компании друзей, в доме которых лег спать. Сторона защиты борется за восстановление хронологии событий той ночи, ведь может оказаться, что травмы Тосе Яднэ получил при иных обстоятельствах, которые могут послужить основой для возбуждения дела.