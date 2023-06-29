«Умер сам или помогли»: новые обстоятельства трагедии в селе ЯНАО

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Тело Тосэ Ядне нашли в феврале 2021 года на одной из улиц села Антипаюта. Однако изначально силовики отрицали наличие криминальной составляющей в этом деле. Они отказывались проводить оперативно-розыскные мероприятия даже после ходатайства дочери погибшего, которая уверена, что признаки уголовного преступления в случившемся очевидны.
Юрист Алексей Григорьев, представляющей интересы дочери погибшего рассказал, что лишь сейчас ему удалось добиться проведения повторной медицинской экспертизы, которая может выявить факты изменившие ход дела.
«Также нам удалось добиться проведения ряда мероприятий, направленных на расследование дела. После того, как все сдвинулось с мертвой точки, работа закипела и теперь наши ходатайства удовлетворяют», — рассказал Григорьев.
Отметим, что мужчину нашли на дороге с переломанными ребрами и предполагалось, что его сбила машина. Однако до этого он пил в компании друзей, в доме которых лег спать. Сторона защиты борется за восстановление хронологии событий той ночи, ведь может оказаться, что травмы Тосе Яднэ получил при иных обстоятельствах, которые могут послужить основой для возбуждения дела.
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