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Улицу Ленина в Тюмени будут ремонтировать до 2025 года

29 июня 2023, 14:53
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"
Улицу Ленина в Тюмени будут ремонтировать до 2025 года. Сейчас идёт первый этап работ, он продлится до 31 августа.

О планах рассказали представители администрации областной столицы в рамках экскурсии для делегации из Нижнего Тагила. На данный момент торги по реконструкции улицы Ленина (второй и третий этап) ещё не проведены. Стоимость проекта пока неизвестна.

Предполагается, что второй этап пройдёт летом 2024. Строители будут реконструировать улицу до Первомайской и до Мориса Тореза.

Ранее «Наш город» сообщал, что сейчас идёт первый этап реконструкции. Он продлится до 31 августа. Контракт на 740 млн рублей получил «Мостострой-11».

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Улица Ленина
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