Улицу Ленина в Тюмени будут ремонтировать до 2025 года

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
О планах рассказали представители администрации областной столицы в рамках экскурсии для делегации из Нижнего Тагила. На данный момент торги по реконструкции улицы Ленина (второй и третий этап) ещё не проведены. Стоимость проекта пока неизвестна.
Предполагается, что второй этап пройдёт летом 2024. Строители будут реконструировать улицу до Первомайской и до Мориса Тореза.
Ранее «Наш город» сообщал, что сейчас идёт первый этап реконструкции. Он продлится до 31 августа. Контракт на 740 млн рублей получил «Мостострой-11».