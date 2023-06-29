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Тюменцы с переломами вынуждены часами сидеть в травмпункте

29 июня 2023, 14:59
Фото: 1MI

Пациенты жалуются на большие очереди в травмпункте Тюмени

Тюменцы в социальной сети Вконтакте пожаловались на большие очереди в травмотологическое отделение ОКБ N 2.

По словам местных жителей, им приходится сидеть в коридорах больницы по 3 часа, а то и больше.

«Там полный бардак. Месяц назад ждала приёма два часа, подошла к администратору, она мне ответила, что время приёма до 4 часов, ждите!!! В итоге утром я отправилась в „Доктор А“. Тогда возникает вопрос, зачем мы платим налоги, если по итогу все равно обращаемся в платную больницу», — возмутилась одна из подписчиц в паблике «ЧС Тюмень».
«Там постоянно очередь. 24/7/365. Хоть дети, хоть старики, хоть тяжёлые пациенты. Когда будет уже хоть немного порядка в приеме пациентов?» — написала другая тюменка.
«Медицину и вправду усложнили оптимизациями да талонами, вот и получается, мы срываемся и жалуемся на врачей и медперсонал, а по факту это вина узкого круга людей, то есть руководства, начиная от департамента и заканчивая главврачом больницы. Зато 21-й век компьютеризации, которая должна была все упростить, а по факту все усложнила», — также поделился своим мненинием местный житель

Впрочем, некоторые тюменцы ответили, что народу в трвампункте не так много, ведь половина людей в очереди — сопровождающие.

«В среднем за сутки в травмпункт обычно обращаются от 200 человек. В нем работают 3 кабинета, то есть 3 доктора. Поступают пациенты, которым необходимо оказывать помощь в условиях операционной, в связи с этим доктора могут выходить из кабинета в операционную. По талонам вызов более ранних (прошедших по порядку) номеров связан с тем, что пациент либо пропустил прием, либо вызывается на повторный прием», — ответили в региональном департаменте здравоохранения.

Ранее «Наш город» писал, что тюменка пожаловалась на ОКБ N 1 по улице Котовского: ей пришлось просидеть в приемном отделении 4 часа.

Тюменцам приходится по 7 часов сидеть в коридорах областной больницы
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#Елена Чебоксарова#Травмпункт#Перелом#ОКБ №2#Пациенты#Общество#Тюменцы
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