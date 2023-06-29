Тюменцы недовольны планами по сносу домов в Зареке и массовому строительству высоток

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Только на снос частных домов могут потратить до 20 млрд. Зарека может превратиться в «исторический центр».
«Лучше школы достройте, которые давно должны быть сданы. Кому нужен ваш исторический центр», — заметила подписчица паблика «Нашего города» в ВК Татьяна К.
«Они оригинально сказали, что Зареке конец, всё снесут и высотками застроят», — отметил подписчик в Telegram-канале «Нашего города».
Тюменцы отмечают, что в центре областной столицы существенные проблемы с общим стилем домов и планами застройки.
«И умели бы строить. Вы центр Тюмени вообще видели? Никакого единого стиля. Рядом стоят совершенно разные дома одного стиля. С историческими зданиями (деревянными) стекло и бетон, стилизовать вообще не умеют. У нас же строительный университет, он выпускает архитекторов. И где всё это?», — пишут подписчик в Telegram-канале «Нашего города».
Ранее сообщалось, что из-за отсутствия дорог и автобусов тюменцы не могут выехать в город из своего ЖК. Проблемы отмечаются в жилых комплексах «Меридиан Юг» и «Никольский».