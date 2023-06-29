Тюменцы могут оформить постановку на учет для получения участка земли на госуслугах

С помощью услуги можно встать на учёт для бесплатного получения земельного участка или узнать актуальный номер очереди. Услуга предоставляется гражданам, которые имеют 3-х или более детей и постоянно проживают на территории Тюменской области. Форма для подачи заявления доступна по ссылке.