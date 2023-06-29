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Posted 29 июня 11:56

Published 29 июня 11:56

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

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Тюменцы могут оформить постановку на учет для получения участка земли на госуслугах

29 июня 2023, 11:56
Фото: 1MI
В июне 2023 года на портале государственных и муниципальных услуг тюменцам стала доступна новая услуга: «Постановка граждан на учёт в качестве лиц, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно». Об этом рассказали департаменте информатизации Тюменской области.

С помощью услуги можно встать на учёт для бесплатного получения земельного участка или узнать актуальный номер очереди. Услуга предоставляется гражданам, которые имеют 3-х или более детей и постоянно проживают на территории Тюменской области. Форма для подачи заявления доступна по ссылке.

В рамках перевода в электронный формат услуги в регионе самостоятельно разработали интерактивную форму заявления с использованием типового решения — визуальный конструктор услуг. Он позволяет проектировать услугу с учетом региональной специфики и выводить её на едином портале госуслуг любому государственному органу.

Напоминаем, что получение услуг в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи федерального портала. Подробнее о том, как регистрироваться на госуслугах, можно узнать на официальном сайте.

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