Тюменцы могут оформить постановку на учет для получения участка земли на госуслугах

Posted 29 июня 11:56
Published 29 июня 11:56
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
С помощью услуги можно встать на учёт для бесплатного получения земельного участка или узнать актуальный номер очереди. Услуга предоставляется гражданам, которые имеют 3-х или более детей и постоянно проживают на территории Тюменской области. Форма для подачи заявления доступна по ссылке.
В рамках перевода в электронный формат услуги в регионе самостоятельно разработали интерактивную форму заявления с использованием типового решения — визуальный конструктор услуг. Он позволяет проектировать услугу с учетом региональной специфики и выводить её на едином портале госуслуг любому государственному органу.
Напоминаем, что получение услуг в электронном виде возможно только при наличии подтвержденной учетной записи федерального портала. Подробнее о том, как регистрироваться на госуслугах, можно узнать на официальном сайте.