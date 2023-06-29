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Тюменские власти увеличили расходы дефицитного бюджета региона до 265 млрд руб

29 июня 2023, 07:43
Фото: 1MI

Тюменские власти увеличили расходы дефицитного бюджета региона на 30 миллиардов

Депутаты Тюменской областной Думы проголосовали за увеличение расходной части бюджета региона. Она будет увеличена до 265 миллиардов рублей — более чем на 30 миллиардов.
Сюжет
Тюмень

 

Такое решение было принято в ходе заседания областного парламента. Также вырастет и доходная часть казны — на 16,9 миллиардов рублей. Она достигнет более чем 215 миллиардов рублей.

По итогам первого квартала поступления в бюджет превысили 98 миллионов, годовой план исполнен на 49,5%.

Ранее «Наш Город» писал, что объем социальных расходов в 2023 году увеличится в областном бюджете до 184,5 миллиардов рублей. Для сравнения, 5 лет назад на социальную сферу тратили 95,4 миллиарда рублей.

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