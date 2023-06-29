Тюменские власти увеличили расходы дефицитного бюджета региона до 265 млрд руб

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Такое решение было принято в ходе заседания областного парламента. Также вырастет и доходная часть казны — на 16,9 миллиардов рублей. Она достигнет более чем 215 миллиардов рублей.
По итогам первого квартала поступления в бюджет превысили 98 миллионов, годовой план исполнен на 49,5%.
Ранее «Наш Город» писал, что объем социальных расходов в 2023 году увеличится в областном бюджете до 184,5 миллиардов рублей. Для сравнения, 5 лет назад на социальную сферу тратили 95,4 миллиарда рублей.