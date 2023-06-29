Твой первый раз: как избежать стресса при заправке автомобиля

Водителям будут демонстрировать на АЗС оборудование и правила заправки, доступные сервисы и ПДД.

Полученные знания и опыт позволят начинающим водителям избежать трудностей и стресса. Руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков считает, что курс предназначен как для новичков, так и для опытных водителей: