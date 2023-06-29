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Твой первый раз: как избежать стресса при заправке автомобиля

29 июня 2023, 04:00
Фото: 1MI
В России появится программа развития компетенций инструкторов автошкол и будущих водителей. Их знания расширят в области топливозаправочных и автосервисных технологий АЗС.

Курс составлен на основе данных семилетнего системного анализа вопросов и комментариев водителей в социальных сетях и на горячей линии известной сети АЗС. Программа станет частью основного курса обучения вождению и будет состоять из видеоуроков, встреч с экспертами и практических занятий.

Водителям будут демонстрировать на АЗС оборудование и правила заправки, доступные сервисы и ПДД.
Полученные знания и опыт позволят начинающим водителям избежать трудностей и стресса. Руководитель сети АЗС «Газпромнефть» Олег Кузьменков считает, что курс предназначен как для новичков, так и для опытных водителей:

«Как правильно выбрать топливо для своей машины и убедиться в его качестве? В чем разница между сервисными и автоматическими АЗС? Какие правила и ограничения действуют на АЗС? Чем отличаются действия при покупке топлива и товаров в зависимости от видов и способов оплаты? Эти и другие знания помогут водителям лучше ориентироваться в многообразии современных заправочных сервисов».

«Современному водителю требуется набор как базовых, так и совершенно новых навыков. Это онлайн заказ услуг, бесконтактная заправка, использование зарядных станций для набирающих популярность электромобилей и современные системы оплаты товаров на АЗС», — подчеркнул основатель федеральной академии вождения «Вектор» Семён Сокур.
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