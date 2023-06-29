Страусиные яйца и костюм самурая: в Тюмень прибыла команда шоу «Поедем, поедим»

После этого команда телешоу отправилась на прогулку по Тюмени. Гости из столицы посетили мост Влюбленных, Свято-Троицкий мужской монастырь. О кулинарии не забыли — вместе с телеведущей Анастасией Семянивой приготовили оленину со свекольным муссом и соусом из брусники и черной смородины со съедобными цветами.