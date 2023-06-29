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Posted 29 июня 2023, 06:34

Published 29 июня 2023, 06:34

Modified 6 июля 2023, 21:36

Updated 6 июля 2023, 21:36

Страусиные яйца и костюм самурая: в Тюмень прибыла команда шоу «Поедем, поедим»

29 июня 2023, 06:34

В Тюмень прибыла команда кулинарного шоу «Поедем, поедим»

В Тюмени проходят съемки кулинарной телепередачи «Поедем, поедим». Команда шоу прибыли в областную столицу еще в начале этой недели.

Первым местом для съемок стал японский сад «Ива Парк». Ведущий проекта Федерико Арнальди примерил на себя образ самурая и посетил чайную церемонию.

Также команда шоу побывала на страусиной ферме в Чикче, где приготовила необычный омлет. Правда, для того, чтобы разбить яйцо ведущему передачи на НТВ пришлось поработать дрелью.

«Всего в 30 километрах от города, в селе Чикча есть ферма страусов! Здесь можно полюбоваться гордыми птицами, послушать увлекательную экскурсию и приобрести необычные сувениры. А ещё здесь можно попробовать…омлет из страусиного яца!!! А какой он на вкус, узнаете в выпуске про Тюмень», — сообщил в тг-канале Федерико Арнальди.

После этого команда телешоу отправилась на прогулку по Тюмени. Гости из столицы посетили мост Влюбленных, Свято-Троицкий мужской монастырь. О кулинарии не забыли — вместе с телеведущей Анастасией Семянивой приготовили оленину со свекольным муссом и соусом из брусники и черной смородины со съедобными цветами.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени прошли съемки «100 мест, где поесть». Команда проекта и телеведущий Александр Белькович посетили несколько ресторанов и кафе.

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