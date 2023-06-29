«Сроки не сдвинуть»: застройщик и прокурор встретились с дольщиками ЖК «Славутич»

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Вчера состоялось собрание, участие в котором принял прокурор Перепелкин М. Ю., представитель застройщика Мороз Д. А. и 14 дольщиков.
«Собрание нас не удовлетворило, нам показалось, что понимания мы не достигли. Нас пытались успокоить, но четких ответов на самые важные вопросы мы не получили. Нам обозначили, что в ближайший год мы не получим ключи и достроить дома не смогут. Других сроков не обозначили», — рассказала «Нашему городу» одна из дольщиц.
Также собравшиеся запросили у прокуратуры справку о том, что застройщик не имеет претензий к дольщикам. Был поднят вопрос и о том, что у дольщиков нет дополнительных соглашений, документ имелся лишь у 2 собственников.
«Но эти двое человек сказали, что в соглашениях было множество ошибок в датах инициалах и других деталях. Мороз к этому не был готов, пообещал уточнить», — оворит девушка.
Она добавила, что прокурор уверил дольщиков в том, что стройка находится под контролем. Однако жителей одни лишь слова не удовлетворили и они попросили предоставить им документацию о проверках. Вдобавок участникам собрания сообщили, что они не могут повлиять на сроки сдачи домов.
Ранее «Наш город» писал о том, что дольщики скандального ЖК «Славутич» сообщили — застройщик пытается лишить их квартир. Через суд «Арсиб» хочет присвоить имущество покупателей, которые должны были получить ключи еще в 2022 году.