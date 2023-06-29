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«Сроки не сдвинуть»: застройщик и прокурор встретились с дольщиками ЖК «Славутич»

29 июня 2023, 11:24
Фото: 1MI
Тюменский застройщик и прокурор встретились с недовольными дольщиками ЖК "Славутич"

Тюменский застройщик и прокурор встретились с недовольными дольщиками ЖК «Славутич»

После нашей публикации о проблемах дольщиков ЖК «Славутич», застройщик организовал встречу с тюменцами. Участие в беседе принял и представитель прокуратуры.

Вчера состоялось собрание, участие в котором принял прокурор Перепелкин М. Ю., представитель застройщика Мороз Д. А. и 14 дольщиков.

«Собрание нас не удовлетворило, нам показалось, что понимания мы не достигли. Нас пытались успокоить, но четких ответов на самые важные вопросы мы не получили. Нам обозначили, что в ближайший год мы не получим ключи и достроить дома не смогут. Других сроков не обозначили», — рассказала «Нашему городу» одна из дольщиц.

Также собравшиеся запросили у прокуратуры справку о том, что застройщик не имеет претензий к дольщикам. Был поднят вопрос и о том, что у дольщиков нет дополнительных соглашений, документ имелся лишь у 2 собственников.

«Но эти двое человек сказали, что в соглашениях было множество ошибок в датах инициалах и других деталях. Мороз к этому не был готов, пообещал уточнить», — оворит девушка.

Она добавила, что прокурор уверил дольщиков в том, что стройка находится под контролем. Однако жителей одни лишь слова не удовлетворили и они попросили предоставить им документацию о проверках. Вдобавок участникам собрания сообщили, что они не могут повлиять на сроки сдачи домов.

«Добьемся своих квартир»: жалобу дольщиков скандального ЖК направили в прокуратуру
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Ранее «Наш город» писал о том, что дольщики скандального ЖК «Славутич» сообщили — застройщик пытается лишить их квартир. Через суд «Арсиб» хочет присвоить имущество покупателей, которые должны были получить ключи еще в 2022 году.

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#Тюменская область#Арсиб#Дольщики#Обманутые дольщики#Строительство#Алиса Вернер#Прокуратура
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