«Сроки не сдвинуть»: застройщик и прокурор встретились с дольщиками ЖК «Славутич»

Она добавила, что прокурор уверил дольщиков в том, что стройка находится под контролем. Однако жителей одни лишь слова не удовлетворили и они попросили предоставить им документацию о проверках. Вдобавок участникам собрания сообщили, что они не могут повлиять на сроки сдачи домов.