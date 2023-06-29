Сегодня в Тюмени снова будут дожди

Posted Сегодня, 01:22
Published Сегодня, 01:22
Modified Сегодня, 01:24
Updated Сегодня, 01:24
По информации «Гисметео», в 11.00 и в 14.00 ожидается небольшой кратковременный дождь.
На протяжении дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4 — 5 м/с и порывами до 10 м/с в ясное время суток, согласно данным сервиса «Яндекс. Погода».
Ночью похолодает до + 11 градусов. Ветер сменит направление на северное.
Ранее «Наш город» сообщал, что на Тюменскую область обрушатся кратковременные дожди, грозы и сильный ветер.