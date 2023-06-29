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Сегодня в Тюмени снова будут дожди

29 июня 2023, 01:22
Фото: 1MI

Кратковременный дождь и + 22 градуса ожидается в Тюмени 29 июня

С утра будет + 18 градусов, к обеду потеплеет до + 22 градусов.

По информации «Гисметео», в 11.00 и в 14.00 ожидается небольшой кратковременный дождь.

На протяжении дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4 — 5 м/с и порывами до 10 м/с в ясное время суток, согласно данным сервиса «Яндекс. Погода».

Ночью похолодает до + 11 градусов. Ветер сменит направление на северное.

Ранее «Наш город» сообщал, что на Тюменскую область обрушатся кратковременные дожди, грозы и сильный ветер.

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#Елена Чебоксарова#Лето#Дожди#Погода в Тюмени#Общество#Тюменцы
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