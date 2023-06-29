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Самый большой магазин бренда одежды Gloria Jeans откроется в Тюмени

29 июня 2023, 10:19
Фото: 1MI

Крупный магазин бренда одежды Gloria Jeans скоро откроется в ТЦ

В тюменском ТЦ «Галерея Вояж» откроется большой магазин от бренда одежды Gloria Jeans.

По данным пресс-службы компании, торговая точка будет занимать 2 этажа, общая площадь помещения будет больше тысячи квадратных метров. Стоит отметить, что сейчас магазин Gloria Jeans уже работает в ТЦ, но занимает 1 этаж. Расширение планируется провести до декабря 2023 года.

На этой неделе «Наш город» сообщал, что в тюменских магазинах электроники цены на iPhone 14 резко пошли вниз. Скидки достигают 10 тысяч рублей. Если взять телефон с памятью до 128 Гб, он будет стоить около 106 тысяч рублей.

В магазинах Тюмени цены на телефоны iPhone 14 резко пошли вниз. Скрин
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа
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