Самый большой магазин бренда одежды Gloria Jeans откроется в Тюмени

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По данным пресс-службы компании, торговая точка будет занимать 2 этажа, общая площадь помещения будет больше тысячи квадратных метров. Стоит отметить, что сейчас магазин Gloria Jeans уже работает в ТЦ, но занимает 1 этаж. Расширение планируется провести до декабря 2023 года.
На этой неделе «Наш город» сообщал, что в тюменских магазинах электроники цены на iPhone 14 резко пошли вниз. Скидки достигают 10 тысяч рублей. Если взять телефон с памятью до 128 Гб, он будет стоить около 106 тысяч рублей.