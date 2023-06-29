Самый большой магазин бренда одежды Gloria Jeans откроется в Тюмени

На этой неделе «Наш город» сообщал, что в тюменских магазинах электроники цены на iPhone 14 резко пошли вниз. Скидки достигают 10 тысяч рублей. Если взять телефон с памятью до 128 Гб, он будет стоить около 106 тысяч рублей.