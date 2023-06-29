Русал зарегистрировал в Катаре новое холдинговое предприятие

Известно, что новая холдинговая компания изначально была призвана воплотить в жизнь благие намерения «Русала» по экологизации процессов и снижению углеродного следа. Но выяснилось, что AL Plus, зарегистрированный в Катаре, не имеет связи со spin off низкоуглеродных активов. Такую информацию предоставили агентству «Интерфакс» источники, близкие к процессу. Компания была учреждена для перевода зарубежных активов «Русала» из кипрской юрисдикции в Катар, заверил один из собеседников агентства.