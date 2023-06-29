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Русал зарегистрировал в Катаре новое холдинговое предприятие

29 июня 2023, 18:37
Фото: 1MI
«Русал» «переехал» в Катар, зарегистрировав там новую холдинговую компанию для зарубежных активов. Сообщается, что уставный капитал предприятия составляет $4 млрд. Авторизованный уставный капитал равен $10 млрд.

Холдинговая компания для зарубежных активов алюминиевого гиганта «Русал» сменила юрисдикцию с Кипра на Катар. Не секрет, что в последнее время на Кипре заметно ужесточилась политика в отношении офшорных российских компаний. Главой компании стал Владимир Рунов, ранее занимавший в «Русале» пост директора департамента налоговой политики.

Как сообщают Новые Известия, об AL Plus Holdings LLC упоминалось и ранее — предприятие было замечено в списке аффилированных лиц «Русала» еще во втором полугодии прошлого года, но данные были обнародованы только сейчас.

Известно, что новая холдинговая компания изначально была призвана воплотить в жизнь благие намерения «Русала» по экологизации процессов и снижению углеродного следа. Но выяснилось, что AL Plus, зарегистрированный в Катаре, не имеет связи со spin off низкоуглеродных активов. Такую информацию предоставили агентству «Интерфакс» источники, близкие к процессу. Компания была учреждена для перевода зарубежных активов «Русала» из кипрской юрисдикции в Катар, заверил один из собеседников агентства.

Согласно информации ТАСС, большинством голосов на годовом собрании акционеров «Русала» было принято решение о невыплате дивидендов по итогам прошлого года. По версии компании, в существующих неблагоприятных условиях рынка долговая нагрузка компании является относительно высокой.

Невзирая на это, согласно данным РБК, планы компании по масштабному инвестиционному проекту строительства глиноземного производства в Ленобласти не изменились. Об этом заявляют представители компании. Объем планируемых инвестиций «Русала» составляет 400 млрд рублей.

«Например, есть громко анонсированный проект строительства глиноземного завода и глубоководного порта в Ленинградской области стоимостью в 400 млрд руб. Несомненно, важный и нужный проект, но неясно, какого уровня экспертизу он прошел, насколько детально проработан и просчитан», — рассказал представителям издания «Коммерсант» Олег Фомичев, глава СУАЛа.

Конфликт «Русала» с миноритариями в лице СУАЛа, который длится уже давно, стремительно набирает обороты. В период появления сообщений о намерении компании инвестировать в проект глиноземного производства появились и сообщения о вероятных исках миноритариев к «Русалу».

В соответствии с действующим между En+ и «СУАЛ Партнерс» акционерным соглашением должно обеспечиваться регулирование взаимоотношений акционеров, в частности — исполнение дивидендной политики.

Представители СУАЛа сообщают, что они, в отличие от партнеров, беспрекословно соблюдают положения документа.

«Систематические нарушения соглашения со стороны En+ могут стать поводом для арбитражного разбирательства. Мы готовы сделать этот шаг», — заявляет Олег Фомичев.

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