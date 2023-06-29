РЭО сообщил о строительстве завода по утилизации шин в Воронежской области

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Оно подписано на полях Х Форума регионов России и Беларуси в присутствии председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, передает rostovgazeta.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что данное соглашение является продолжением развития сотрудничества с партнерами из Беларуси и предусматривает взаимодействие в сфере обращения со вторичными ресурсами. Основным направлением является переработка резинотехнических изделий и отработанных автопокрышек. Проекты будут осуществляться на основе принципов экономики замкнутого цикла с акцентом на максимальное вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.
Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев отметил, что сотрудничество направлено на развитие культуры рационального и ответственного обращения со вторичными материальными ресурсами, а также на стимулирование устойчивого использования таких ресурсов.
В рамках соглашения РЭО рассмотрит возможность оказания поддержки инвестиционным проектам в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами, соответствующим целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Одним из таких проектов является создание объекта утилизации шин на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Воронежской области, стоимость которого оценивается в 854 миллиона рублей.