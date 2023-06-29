РЭО сообщил о строительстве завода по утилизации шин в Воронежской области

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что данное соглашение является продолжением развития сотрудничества с партнерами из Беларуси и предусматривает взаимодействие в сфере обращения со вторичными ресурсами. Основным направлением является переработка резинотехнических изделий и отработанных автопокрышек. Проекты будут осуществляться на основе принципов экономики замкнутого цикла с акцентом на максимальное вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.