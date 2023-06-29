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Яблони, дуб, рябины и клены: в Тюмени срубят сотни зеленых насаждений за 3 млн рублей

29 июня 2023, 11:20
Фото: 1MI

Около 400 деревьев срубят в Тюмени за 3 млн рублей

В областной столице ищут подрядчика для вырубки сотен деревьев. Контракт заключит тюменский «ЛесПаркХоз».

По данным сайта Госзакупки, заявки принимаются до 5 июля. За вырубку 400 деревьев готовы заплатить 3,3 млн рублей (около 8 тысяч за каждое). Подрядчик займётся вырубкой яблонь, рябин, клёнов.

«Оказание услуг по сносу зеленых насаждений на территории города Тюмени», — сообщается в лоте № 0167300000523000546 на сайте Госзакупки.

В прошлом году «Наш город» отмечал, что к началу сентября подрядчики высадили в Тюмени около 800 деревьев и тысячи кустарников. Они появились на ул. Монтажников, ул. Малой Боровской, в сквере Пограничников.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деревья#Закупки#Александр Мязин
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