Яблони, дуб, рябины и клены: в Тюмени срубят сотни зеленых насаждений за 3 млн рублей

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
По данным сайта Госзакупки, заявки принимаются до 5 июля. За вырубку 400 деревьев готовы заплатить 3,3 млн рублей (около 8 тысяч за каждое). Подрядчик займётся вырубкой яблонь, рябин, клёнов.
«Оказание услуг по сносу зеленых насаждений на территории города Тюмени», — сообщается в лоте № 0167300000523000546 на сайте Госзакупки.
В прошлом году «Наш город» отмечал, что к началу сентября подрядчики высадили в Тюмени около 800 деревьев и тысячи кустарников. Они появились на ул. Монтажников, ул. Малой Боровской, в сквере Пограничников.