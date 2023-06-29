На поддержку сельского хозяйства из бюджета Тюменской области выделено 3,4 млрд руб

Предприятие, на котором трудятся более 660 человек, производит семенной картофель элитного класса, в том числе — на экспорт. План на 2023 год — более 1 миллиона миниклубней и 150 тысяч растений ин-витро. Кроме того, в 2019 году здесь был введен в строй завод по глубокой переработке картофеля, способный превратить в пользующиеся спросом полуфабрикаты 30 тысяч тонн сырья в год.