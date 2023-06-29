На поддержку сельского хозяйства из бюджета Тюменской области выделено 3,4 млрд руб

Posted 29 июня 13:01
Published 29 июня 13:01
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Вместе с руководителем министерства Тюменскую область посетила делегация Совета Федерации, которую возглавлял первый вице-спикер верхней палаты российского парламента Андрей Яцкин.
В Упоровском районе глава Минсельхоза РФ, губернатор и сенаторы осмотрели лабораторный комплекс, поля с оросительной системой и завод по глубокой переработке картофеля агрофирмы «КРиММ».
«Мы увеличили валовой сбор картофеля с 99,6 тысячи тонн в 2020 году до 125,6 тысячи тонн в 2022 году. Наращиваем объемы производства за счет высокого качества семян, улучшения почвы и внедрения оросительных систем. Общая площадь орошаемых полей сегодня составляет уже более трех тысяч гектаров», — рассказал генеральный директор агрофирмы «КРиММ» Геннадий Рязанов.
Предприятие, на котором трудятся более 660 человек, производит семенной картофель элитного класса, в том числе — на экспорт. План на 2023 год — более 1 миллиона миниклубней и 150 тысяч растений ин-витро. Кроме того, в 2019 году здесь был введен в строй завод по глубокой переработке картофеля, способный превратить в пользующиеся спросом полуфабрикаты 30 тысяч тонн сырья в год.
«Агрофирма КРиММ» — один из лидеров в картофелеводстве. Выведенный здесь сорт Мада мы через некоторое время планируем распространять и в других регионах», — прокомментировал итоги совещания первый заместитель председателя Совета Федерации РФ.
На базе агрофирмы «КРиММ» Дмитрий Патрушев и Андрей Яцкин провели совещание, посвященное реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы. Глава Минсельхоза обозначил направления работы по импортозамещению в сфере селекции и семеноводства. Министр подчеркнул, что повышение импортонезависимости российского АПК является стратегическим приоритетом, особенно в текущей ситуации.
«Семена — основа продовольственной безопасности. Чтобы достичь самообеспеченности ими на уровне 75 процентов, Минсельхоз наметил конкретные шаги для ускоренной трансформации российской селекции и уже приступил к их выполнению. Мы планомерно занимаемся модернизацией материально-технической базы подведомственных научных учреждений, а также ориентируем их на диалог государства, науки и бизнеса. Для наращивания доли отечественной селекции в общем объеме высева вместе с регионами утвержден соответствующий план, увеличена площадь семенных участков. Также ведется работа над созданием благоприятных условий для инвестиций в отечественное семеноводство», — отметил Дмитрий Патрушев.
Новые подходы уже в краткосрочной перспективе дадут свои результаты, а в конечном счете положительно скажутся на повышении импортонезависимости российского агропромышленного комплекса, уверен министр сельского хозяйства РФ.
Александр Моор заверил главу Минсельхоза, что в Тюменской области есть все необходимые условия и компетенции по селекции картофеля для реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства в сфере семеноводства.
«В регионе действуют четыре селекционных центра, оснащенных самым современным оборудованием. Тюменские ученые и аграрии накопили солидный опыт селекционных и генетических разработок, в том числе — по созданию и внедрению наших местных сортов картофеля», — подчеркнул губернатор.
Дмитрий Патрушев и Александр Моор посетили животноводческий сельскохозяйственный потребительский кооператив «Усадьба», который занимается заготовкой молока и мяса в личных подсобных хозяйствах.
Агропромышленный комплекс региона показывает уверенные темпы роста — индекс сельхозпроизводства в прошлом году составил практически 115 процентов, отметил глава Минсельхоза РФ. Объем федеральной финансовой поддержки развития АПК Тюменской области увеличен с 560 миллионов рублей в 2022 году до 600 миллионов рублей в 2023 году.
Несмотря на все сложности, объем средств, направляемых из бюджета Тюменской области на поддержку сельского хозяйства, составит в 2023 году порядка 3,4 миллиарда рублей, отметил Александр Моор. Это приоритетное направление работы региональных органов власти, подчеркнул губернатор.