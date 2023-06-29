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На общественном пляже в Тюмени бегает обнажённый мужчина

29 июня 2023, 02:05
Фото: 1MI

Обнажённый мужчина бегает на берегу озера Андреевское в Тюмени

Тюменцы сообщают, что на общественном пляже на берегу озера Андреевское уже не первый год бегает голый мужчина.

На видео можно заметить, как бегущий мужчина скрывается за деревьями, снимает с себя плавки и продолжает путь. Очевидцы сообщают, что этот тюменец появлется на пляже в таком виде уже пять лет подряд.

«Не первый год вижу этого „мужчину“ на общественном пляже озера Андреевского в районе 31 военного городка. Занимается он тем, что в голом виде подходит к людям (иногда на расстояние до 1 метра), и играет со своими причиндалами, кайфуя от реакций. Насколько он опасен и когда ему перещёлкнет в сторону изнасилования или убийства, судить не мне. Я просто предупреждаю», — написала местная жительница в паблике «ЧС Тюмень».

Автор поста добавила, что незнакомец не раз выходил к ней, когда вокруг были дети. Также она заметила, что мужчина ездит на синем российском автомобиле.

В комментариях под постом подписчики рассказали, что раньше видели этого персонажа в экопарке «Затюменский» абсолютно голым. Только, судя по комментариям, в полицию никто не обращался.

Ранее «Наш город» писал, что по улицам Тюмени разгуливает голый мужчина. Сотрудники ДПС передали его медработникам.

В Тюмени по улицам города разгуливал голый мужчина. Фото
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#Елена Чебоксарова#Пляж#Пляжи Тюмени#Правонарушение#Жалоба#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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