Модульбанк объявил о запуске автоматизированного сервиса для продавцов маркетплейсов

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:19
В банке рассказали, что сервис предлагает контакты для сотрудничества с исключительно проверенными производителями, которых набралось уже более тысячи. При этом они имеют возможность доставлять товар в трехдневный срок, пишет newsnn.ru.
Новый сервис предоставит помощь в выборе производителя или поставщика. Этот процесс уже максимально автоматизирован. В частности, подбор проводится по фотографиям, после чего образец товара отправляется покупателю в Россию — для ознакомления перед оплатой поставки. Есть также возможность проверить товары на наличие брака, ознакомиться с товаром по фото- и видеоносителям.
«Сейчас мы работаем с четырьмя странами. В Китае селлеры чаще всего закупают одежду, технику, товары для дома. В Киргизии и Узбекистане — готовую одежду и пошив под запрос. В Турции — также одежду, а еще ткани, текстиль», — объяснила Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам. Она также добавила, что среди всех этих стран закупки в Турции потребуют немного больших затрат. Товар могут доставить по морю, по железной дороге, фурами или самолетами. Таким образом, в плане логистики у клиентов тоже есть выбор — между быстрыми и более выгодными предложениями.
Кстати, в перечень наиболее продаваемых товаров прошлого года на популярных российских маркетплейсах вошли одежда, обувь, аксессуары, продукты, товары для новорождённых, бытовая химия, товары для дома и дачи, игрушки, бытовая техника и электроника.
Число заказов на маркетплейсе Wildberries превысило отметку в 1,9 миллиарда, а общая сумма покупок составила 1,669 триллиона рублей, пишет retail.ru. Число заказов на Ozon достигло 465 миллионов, общая сумма покупок достигла 832 миллиардов рублей.
По данным ТАСС, оборот онлайн-ретейлера Wildberries за 2022 год в сравнении с 2021 годом увеличился на 98%.