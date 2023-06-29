Летний лагерь с пистолетом: тюменских подростков научат стрелять и оказывать помощь

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Всего планируется провести 3 смены по 3 недели.
«Ребят будут обучать огневой и тактической подготовке, медицинской помощи и управлению беспилотниками. Во время смены каждый участник сможет пострелять из автомата и пистолета», — сообщает телеканал «Тюменское время».
1 июня «Наш город» сообщал, что тюменские власти увеличили цены на детский отдых в пришкольных лагерях. Теперь эта услуга стоит от 860 до 2 тысяч 610 рублей. В минувшем году за смену продолжительностью 21 день родители платили до 2 тысяч 488 рублей.