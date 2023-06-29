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Летний лагерь с пистолетом: тюменских подростков научат стрелять и оказывать помощь

29 июня 2023, 12:18
Фото: Скрин видео телеканала "Тюменское время"

Десятки тюменских подростков посетят летний лагерь с военной подготовкой

В Тюменской области стартует работа летнего лагеря Центра военно-спортивной подготовки. Их посетят десятки подростков.

Всего планируется провести 3 смены по 3 недели.

«Ребят будут обучать огневой и тактической подготовке, медицинской помощи и управлению беспилотниками. Во время смены каждый участник сможет пострелять из автомата и пистолета», — сообщает телеканал «Тюменское время».

1 июня «Наш город» сообщал, что тюменские власти увеличили цены на детский отдых в пришкольных лагерях. Теперь эта услуга стоит от 860 до 2 тысяч 610 рублей. В минувшем году за смену продолжительностью 21 день родители платили до 2 тысяч 488 рублей.

Готовьте денежки. Отправить детей в летний лагерь в Тюмени теперь недешево
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Зоны отдыха#Детские лагеря
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