Летний лагерь с пистолетом: тюменских подростков научат стрелять и оказывать помощь

1 июня «Наш город» сообщал, что тюменские власти увеличили цены на детский отдых в пришкольных лагерях. Теперь эта услуга стоит от 860 до 2 тысяч 610 рублей. В минувшем году за смену продолжительностью 21 день родители платили до 2 тысяч 488 рублей.