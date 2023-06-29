Из-за жары и сильного ветра в Тюменской области ожидаются лесные пожары

Солнечная и малооблачная погода ждёт тюменцев, температура воздуха в воскресенье может подняться до + 32 градусов. Синоптики Гисметео отмечают, что скорость южного ветра тоже увеличится, в Ишиме до 10 м/с, в Тюмени до 12 метров в секунду.