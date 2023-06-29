Из-за жары и сильного ветра в Тюменской области ожидаются лесные пожары

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Солнечная и малооблачная погода ждёт тюменцев, температура воздуха в воскресенье может подняться до + 32 градусов. Синоптики Гисметео отмечают, что скорость южного ветра тоже увеличится, в Ишиме до 10 м/с, в Тюмени до 12 метров в секунду.
До 4 июня осадков на юге области не ожидается, влажность постепенно снизится до 50%. В это время в регион могут вернуться лесные пожары.
Ранее «Наш город» сообщал, что жара вернётся в Тюмень к 1 июля. Температура воздуха днём повысится до + 28 градусов.