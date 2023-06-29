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Из-за жары и сильного ветра в Тюменской области ожидаются лесные пожары

29 июня 2023, 10:46
Фото: 1MI

В Тюменской области увеличивается риск лесных пожаров из-за жары

На юге Тюменской области и в Тюмени ожидается жаркая погода и ветер 10-12 м/с. Риск возникновения лесных пожаров в регионе увеличивается.

Солнечная и малооблачная погода ждёт тюменцев, температура воздуха в воскресенье может подняться до + 32 градусов. Синоптики Гисметео отмечают, что скорость южного ветра тоже увеличится, в Ишиме до 10 м/с, в Тюмени до 12 метров в секунду.

До 4 июня осадков на юге области не ожидается, влажность постепенно снизится до 50%. В это время в регион могут вернуться лесные пожары.

Ранее «Наш город» сообщал, что жара вернётся в Тюмень к 1 июля. Температура воздуха днём повысится до + 28 градусов.

Жара вернется в Тюмень к 1 июля
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Пожар
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