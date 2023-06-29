Главбух тюменской православной гимназии похитила более 1 миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
По данным расследования, в течение трех лет, с января 2019 по июль 2022 года, сотрудница частного общеобразовательного учреждения «Ялуторовская православная гимназия» путём завышения сумм начисленной себе заработной платы, присваивала денежные средства.
Общий размер похищенных денежных средств превысил 1 милллион рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемой был наложен арест на общую сумму более 850 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени бизнесмен обманул налоговую на 7 миллионов рублей. Индивидуальный предприниматель предоставлял в налоговых декларациях недостоверные сведения.