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Главбух тюменской православной гимназии похитила более 1 миллиона рублей

29 июня 2023, 05:14

В Тюменской области главбух православной гимназии похитила более 1 миллиона рублей

В Тюменской области главный бухгалтер православной гимназии украла более 1 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении 43-летней женщины направлено в суд.
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Тюмень

По данным расследования, в течение трех лет, с января 2019 по июль 2022 года, сотрудница частного общеобразовательного учреждения «Ялуторовская православная гимназия» путём завышения сумм начисленной себе заработной платы, присваивала денежные средства.

Общий размер похищенных денежных средств превысил 1 милллион рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемой был наложен арест на общую сумму более 850 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени бизнесмен обманул налоговую на 7 миллионов рублей. Индивидуальный предприниматель предоставлял в налоговых декларациях недостоверные сведения.

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