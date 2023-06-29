Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал о номинациях «Зеленой премии — 2023»

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
В числе номинаций «Зеленой премии — 2023» — «Инициативы отраслевых компаний», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Общественные и волонтерские проекты» и «Культурные и медийные проекты». Помимо этого, в рамках конкурса будет представлена еще одна закрытая номинация «Регионы России».
Согласно заявлению главы РЭО Дениса Буцаева, «Зеленая премия» — это значимое событие не только для сферы обращения с отходами, но и для всех россиян, неравнодушных к экологической ситуации в стране.
«В рамках популяризации принципов экономики замкнутого цикла „Зеленая премия“ стала необходимым элементом экопросветительского направления реформы обращения с отходами», — отметил гендиректор РЭО. Об этом сообщает gorod55.ru.
В номинации «Образовательные проекты» могут принять участие дошкольные образовательные учреждения, школы, вузы и колледжи, а также организации дополнительного образования, поддерживающие ценности осознанного потребления, формирование экологически ориентированной модели поведения и правильного обращения с ТКО.
Бороться за награды в номинации «Культурные и медийные проекты» будут художники, журналисты, артисты и арт-кураторы, а также авторы медиапроектов и частные лица, сделавшие вклад в формирование новой общественной модели поведения. Подать заявки на участие в состязании по данному направлению также могут лидеры общественного мнения, редакции СМИ; авторы выставочных проектов, кинофильмов художественного и документального жанров, рекламы и новых медиа просветительского формата.
В категории «Инициативы отраслевых компаний» сразятся региональные операторы, утилизаторы, предприятия по переработке отходов и другие специализированные компании в отрасли обращения с ТКО, среди которых — организаторы просветительских проектов, мероприятий и экологических инициатив.
Общественные и волонтерские организации, НКО, экоклубы и частные проекты экоактивистов и энтузиастов будут бороться за награду в категории «Общественные и волонтерские проекты».
Информацией о закрытой номинации премии поделился Дмитрий Бойко, PR-директор департамента коммуникаций РЭО. «Еще одна номинация „Регионы России“ — закрытая специальная номинация, оценивающая деятельность субъектов РФ в сфере обращения с ТКО», — рассказал он.
В номинации «Корпоративные проекты» крупные предприятия представят на рассмотрение проекты, направленные на формирование осознанного потребления, новой модели поведения и правильного обращения с ТКО.
Заявки на участие можно подать через форму, которая будет активирована на сайте премии с 1 июля. Прием продлится до 1 октября. В декабре состоится торжественная церемония вручения наград победителям «Зеленой премии».