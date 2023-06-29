Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал о номинациях «Зеленой премии — 2023»

Бороться за награды в номинации «Культурные и медийные проекты» будут художники, журналисты, артисты и арт-кураторы, а также авторы медиапроектов и частные лица, сделавшие вклад в формирование новой общественной модели поведения. Подать заявки на участие в состязании по данному направлению также могут лидеры общественного мнения, редакции СМИ; авторы выставочных проектов, кинофильмов художественного и документального жанров, рекламы и новых медиа просветительского формата.