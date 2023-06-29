Еще два автобусных маршрута Тюмени изменят схему движения

Ранее «Наш город» сообщал, что до седьмого июля временно изменятся схемы маршрутов N 28, 43 и 84 в связи с проведением работ на улице Максима Горького. Со 2 июля 2023 года в связи с изменением организации движения на пересечении автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» с ул. Авторемонтной увеличится протяженность движения маршрутов регулярных перевозок № 2 «п. ДОК — ул. Таллинская», № 9 «Центральный рынок — с/о „Лесник“, № 99 „Областная библиотека — с/о „Ручеек“ с сохранением прежних остановочных пунктов.