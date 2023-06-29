Еще два автобусных маршрута Тюмени изменят схему движения

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
С начала месяца схемы движения поменяли уже 9 маршрутов. Это связанно с ремонтными работами и изменениям в регулировании движения на объездной дороге.
«Из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты „ЖК ‚Юбилейный‘“, „мкр. Суходольский“, „микрорайон Видный“, „ул. Линейная“, „ул. Федюнинского, 83“ в обратном направлении. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты „ул. Моторостроителей“, „Восточный 3“, „ТЭЦ № 2“, „Поликлиника“ и „ул. Теплотехников“ в сторону ул. Пермякова», — сообщает «Тюменьгортранс».
В июле и августе дорожные службы продолжат ремонт трасс и теплосетей. Ожидаются изменения автобусных маршрутов, которые следуют через центр Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что до седьмого июля временно изменятся схемы маршрутов N 28, 43 и 84 в связи с проведением работ на улице Максима Горького. Со 2 июля 2023 года в связи с изменением организации движения на пересечении автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» с ул. Авторемонтной увеличится протяженность движения маршрутов регулярных перевозок № 2 «п. ДОК — ул. Таллинская», № 9 «Центральный рынок — с/о „Лесник“, № 99 „Областная библиотека — с/о „Ручеек“ с сохранением прежних остановочных пунктов.
Со следующего месяца изменится схема маршрута №85. Поменяются правила проезда на объездной дороге в районе улицы Авторемонтной. Из-за этого увеличится протяженность пути автобусов. Из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты «Учхоз», «ул. Троицкая», «Сельхозтехника», «Школа № 51», «ТЭМЗ», «ул. Авторемонтная», «ул. Аккумуляторная» в обратном направлении. Маршрут будет следовать по улицам Медовой и Селекционной в обратном направлении.