nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Изображение материала

Еще два автобусных маршрута Тюмени изменят схему движения

29 июня 2023, 11:03
Фото: 1MI

Новые остановки включаются в схему движения двух маршрутов автобусов в Тюмени

Два маршрута изменят схему движения. С 8 июля автобусы № 119 и № 134 будут останавливаться на новых остановках.

С начала месяца схемы движения поменяли уже 9 маршрутов. Это связанно с ремонтными работами и изменениям в регулировании движения на объездной дороге.

«Из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты „ЖК ‚Юбилейный‘“, „мкр. Суходольский“, „микрорайон Видный“, „ул. Линейная“, „ул. Федюнинского, 83“ в обратном направлении. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты „ул. Моторостроителей“, „Восточный 3“, „ТЭЦ № 2“, „Поликлиника“ и „ул. Теплотехников“ в сторону ул. Пермякова», — сообщает «Тюменьгортранс».

В июле и августе дорожные службы продолжат ремонт трасс и теплосетей. Ожидаются изменения автобусных маршрутов, которые следуют через центр Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что до седьмого июля временно изменятся схемы маршрутов N 28, 43 и 84 в связи с проведением работ на улице Максима Горького. Со 2 июля 2023 года в связи с изменением организации движения на пересечении автомобильной дороги «Обход г. Тюмени» с ул. Авторемонтной увеличится протяженность движения маршрутов регулярных перевозок № 2 «п. ДОК — ул. Таллинская», № 9 «Центральный рынок — с/о „Лесник“, № 99 „Областная библиотека — с/о „Ручеек“ с сохранением прежних остановочных пунктов.

Со следующего месяца изменится схема маршрута №85. Поменяются правила проезда на объездной дороге в районе улицы Авторемонтной. Из-за этого увеличится протяженность пути автобусов. Из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты «Учхоз», «ул. Троицкая», «Сельхозтехника», «Школа № 51», «ТЭМЗ», «ул. Авторемонтная», «ул. Аккумуляторная» в обратном направлении. Маршрут будет следовать по улицам Медовой и Селекционной в обратном направлении.

Сразу четыре автобусных маршрута поменяют схему движения в Тюмени из-за ремонта
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Автобусы#Дачные автобусы
Подпишитесь
«Дорог нет, но вы держитесь»: тюменцы не могут выехать в город из своего ЖК
Сегодня, 10:34
Бизнес на курящих детях. У тюменской школы все еще продают никотин несовершеннолетним
Сегодня, 09:08
В Тюмени мужчина избил ребенка на детской площадке из-за нецензурной брани
Сегодня, 04:39
Число предложений по продаже квартир в Тюмени сократилось на треть
Сегодня, 03:50
За что могут оштрафовать дачников в Тюменской области летом 2023 года
Вчера, 08:57
За добровольный секс с 15-девушкой тюменца отправили в колонию на 3,5 года
Сегодня, 05:26