«Дорог нет, но вы держитесь»: тюменцы не могут выехать в город из своего ЖК

При выдаче разрешения на строительство ЖК, не учитывается дорожная инфраструктура. Застройщик получает разрешение на готовый участок. А прокладывать дороги в рамках строительства ЖК ни он, ни городские власти не обязаны. К тому же застройщику даже небольшая дорога выйдет в копеечку, да и позже она себя не окупит. А потому часто в городе возводятся многочисленные огромные многоквартирники вокруг которых — пустота. Ни. дорог, ни школ, не детских садов. Ждать обещанного из буклета приходится годами.