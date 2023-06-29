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«Дорог нет, но вы держитесь»: тюменцы не могут выехать в город из своего ЖК

29 июня 2023, 10:34
Фото: 1MI
Из-за отсутствия дорог и автобусов тюменцы не могут выехать в город из своего ЖК

Из-за отсутствия дорог и автобусов тюменцы не могут выехать в город из своего ЖК

Жилые комплексы «Меридиан Юг» и «Никольский» оторваны от города. Сейчас там имеются лишь временные дороги и вовсе не ездит общественный транспорт.

Обещанного 3 года ждут

Сейчас качественных дорог до ЖК «Никольский» и ЖК «Меридиан Юг» нет вовсе, на территории, которая продолжает активно застраиваться имеются только временное дорожное полотно.

«Когда мы покупали здесь квартиру, застройщик давал нам буклет с будущими дорогами и инфраструктурой. Сроки умалчивались, никто не предупреждал, что всё будет так долго. Но оно и понятно — иначе бы квартиры никто не покупал», — рассказывает жительница ЖК «Меридиан Юг» Дарья.

По улице А. Пушкина на данный момент нет никакой дороги вообще, а улица П. Ершова — это плиты для строительной техники. По ним ездить можно, но не комфортно и это «убивает» автомобили.

Галочками отмечены сданные дома, к которым нет дорог.Галочками отмечены сданные дома, к которым нет дорог.
Галочками отмечены сданные дома, к которым нет дорог.
Фото: nashgorod.ru

Сейчас жителям обещают, что лишь через год будет готов проект будущих дорог. Но уже сейчас выбраться из комплексов крайне проблематично. Автобусы туда не ходят, а такси обходится в копеечку — из-за обособленности района водители его не жалуют.

«Из микрорайона не выехать ни на чём! Надо идти в деревню Патрушева, переходить Червишевский тракт и там либо ждать пригородный автобус. Или можно чуть дальше пройти, в саму деревню, на конечную 77 маршрутки. Такси — всегда высоченный спрос, ниже 600 рублей не видела ценника. Я езжу на авто, но даже в сервис его не смогу сдать например зимой с такими „прогулками““, — объясняет Дарья.
Буклет застройщика, обещающего удобную транспортную развязкуБуклет застройщика, обещающего удобную транспортную развязку
Буклет застройщика, обещающего удобную транспортную развязку

Чья ответственность?

Район, где располагаются указанные жилые комплексы, располагается в деревне Патрушева и он раздроблен сразу на нескольких застройщиков — «ЭНКО», «Меридиан», «ТДСК» и «Центр Девелопмент». Многие дома уже сданы в эксплуатацию, многие еще строятся и проектируются, застройка планируется крупная.

На данный момент, качественная дорога проложена только к домам от ТДСК. Чтобы разобраться в этой несправедливости жители других домов написали жалобу в администрацию Московского муниципального образования, тюменцы предполагали, что землю принадлежит этому ведомству и так проблему удастся решить. Но из ответа заместителя главы образования следовало, что администрации земли в собственность не передавали. Сейчас они принадлежат ТДСК.

«Проезд автотранспортных средств в ЖК „Никольский“, ЖК „НовоКомарово“, ЖК „Новый“ ЖК „Семья“, ЖК „Меридиан Юг“ осуществляется по временным автомобильным дорогам, которые были устроены застройщиками вышеуказанных жилых комплексов для организации строительства жилых домов и временного проезда автотранспортных средств. В настоящее время земельные участки, на которых расположены временные автомобильные дороги, находятся в государственной собственности субъекта Российской Федерации Тюменская область и переданы по договору аренды АО „ТДСК““, — сообщили в администрации Московского муниципального образования.
Сейчас земля принадлежит компании "ТДСК"Сейчас земля принадлежит компании "ТДСК"
Сейчас земля принадлежит компании "ТДСК"
Фото: 1MI

Срок действия договора аренды истекает лишь в октябре 2027 года. Получается, что у администрации Тюменского муниципального района и администрации Московского муниципального образования в настоящее время отсутствуют полномочия по восстановлению и содержанию проездов, расположенных на земельных участках. Однако известно, что между МКУ «Служба заказчика Тюменского района» и ООО «ТехноСтройПроект» заключен муниципальный контракт № 041-ЭА/22 на подготовку проектной документации по строительству дорог, в которой будут предусмотрены остановки и тротуары. Крайний срок выполнения проектных работ — 01.09.2024.

«Вопрос по строительству автомобильных дорог с устройством остановочных комплексов, тротуаров может быть рассмотрен после разработки проектной документации при условии достаточного финансирования», — добавили в администрации.

Жители комплексов от других застройщиков беспокоятся, что с компанией «ТДСК» у них нет никаких прямых связей, а ожидание проекта и его реализации мучительно, так как с проблемой выезда тюменцы сталкиваются ежедневно. «Наш город» направил запросы в «Меридиан», «ТДСК», «Центр Девелопмент» и «ЭНКО», чтобы узнать планирует ли кто-то их них решать проблему, сложившуюся в районе.

Фото: 1MI

Типичная тюменская ситуация

В положении департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени не прописана обязанность для застройщиков информировать жителей города о проектах застройки и намеченном строительстве. А потому покупатели квартир в новых районах не знают, будут у них выезды и автобусы или нет.

При выдаче разрешения на строительство ЖК, не учитывается дорожная инфраструктура. Застройщик получает разрешение на готовый участок. А прокладывать дороги в рамках строительства ЖК ни он, ни городские власти не обязаны. К тому же застройщику даже небольшая дорога выйдет в копеечку, да и позже она себя не окупит. А потому часто в городе возводятся многочисленные огромные многоквартирники вокруг которых — пустота. Ни. дорог, ни школ, не детских садов. Ждать обещанного из буклета приходится годами.

#Алиса Вернер#Строительство#Дорожное строительство#Строительство дорог#Строительство жилья#Общество#Тюменская область#Проблемы#Проблемы новостроек
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