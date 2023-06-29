Дмитрий Артюхов три дня провел в ямальской тундре и встретился с кочевниками

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
На этой неделе губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов три дня провел в тундре, где обсудил с кочевниками текущие проблемы. В поездке его сопровождал блогер и путешественник Богдан Булычев.
Благодарен дружной семье Вэненго за теплый прием, Богдану Булычеву — за компанию. Главное — получилось собраться с кочевниками Полярного Урала и из первых уст узнать об их проблемах. Говорили со свойственной коренным северянам прямотой о медицине, образовании, ветеринарии и многом другом, — написал глава субъекта в соцсетях.
Как признался Дмитрий Артюхов, по ряду вопросов решения были приняты прямо во время встречи, а для проработки некоторых — потребуется время, однако все подробности будут опубликованы позднее.
Снова убедился — места лучше, чем наш Ямал, не существует. Полярный Урал удивляет, заряжает энергией и на год вперед дарит положительные впечатления. Если еще не были, лето — самое время для первого знакомства, — отметил губернатор, пригласив туристов в Ямало-Ненецкий автономный округ.
Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума Дмитрий Артюхов сообщил, что Ямал планирует привлечь в зону особо охраняемых природных территорий значительный поток туристов.
Так, у границ природного парка «Ингилор» будет создан масштабный туркомплекс «Рай-Из» с горнолыжными трассами, хорошими отелями и спа-центром. Уже сейчас горный массив «Рай-Из» является одним из самых популярных туристических маршрутов с ледниками, речными долинами и горным приютом на бывшей советской метеостанции.