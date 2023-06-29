Альберт Суфианов стал почетным гражданином Тюменской области

Почетным гражданам Тюменской области выплачивается единовременная премия в 100 тысяч рублей. Также имеется доплата к пенсии в размере 100 тысяч рублей, при условии если человек не работает. Кроме того, в числе льгот — освобождение от уплаты на лога на имущество и землю.