Альберт Суфианов стал почетным гражданином Тюменской области

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Звание «Почетный гражданин Тюменской области» является личным пожизненным званием и устанавливается в целях признания выдающихся заслуг граждан перед населением Тюменской области, поощрения личной деятельности, направленной на пользу области, обеспечение ее благополучия и процветания.
Почетным гражданам Тюменской области выплачивается единовременная премия в 100 тысяч рублей. Также имеется доплата к пенсии в размере 100 тысяч рублей, при условии если человек не работает. Кроме того, в числе льгот — освобождение от уплаты на лога на имущество и землю.
В Тюменской области звания «Почетный гражданин Тюменской области» удостоены 23 человека. В их числе — экс-губернаторы Тюменской Сергей Собянин, Владимир Якушев, Леонид Рокецкий, бывший глава администрации ЯНАО Юрий Неелов, экс-глава администрации Тюмени Стапан Киричук, депутат Госдумы Эрнест Валеев и т. д.