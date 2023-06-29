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Альберт Суфианов стал почетным гражданином Тюменской области

29 июня 2023, 07:20
Фото: 1MI

Альберт Суфианов стал почетным жителем Тюменской области

Депутаты Тюменской областной Думы присвоили звания «Почетный гражданин Тюменской области» начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову и главврачу Федерального центра нейрохирургии Альберту Суфианову.

Звание «Почетный гражданин Тюменской области» является личным пожизненным званием и устанавливается в целях признания выдающихся заслуг граждан перед населением Тюменской области, поощрения личной деятельности, направленной на пользу области, обеспечение ее благополучия и процветания.

Почетным гражданам Тюменской области выплачивается единовременная премия в 100 тысяч рублей. Также имеется доплата к пенсии в размере 100 тысяч рублей, при условии если человек не работает. Кроме того, в числе льгот — освобождение от уплаты на лога на имущество и землю.

В Тюменской области звания «Почетный гражданин Тюменской области» удостоены 23 человека. В их числе — экс-губернаторы Тюменской Сергей Собянин, Владимир Якушев, Леонид Рокецкий, бывший глава администрации ЯНАО Юрий Неелов, экс-глава администрации Тюмени Стапан Киричук, депутат Госдумы Эрнест Валеев и т. д.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Почетный гражданин#Тюменская областная Дума
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