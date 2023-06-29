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Абсолютное большинство тюменцев хотят жить в доме

29 июня 2023, 10:31
Фото: 1MI

Жители Тюмени хотят жить в своем доме

Подавляющее большинство тюменцев хотели бы жить в своём доме. Для этого у них не должно быть финансовых ограничений.

Соответствующий опрос провел у себя в Telegram-канале Ильдар Хусаинов. В нём приняли участие более 3 700 человек. 78% респондентов отметили, что хотели бы свой дом. 22% хотят переехать в квартиру.

Между тем эксперты отмечают недостаточное развитие рынка загородной недвижимости в Тюмени. Около областной столицы продаётся почти 2 тысячи домов и 42 тысячи квартир.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени число предложений по продаже квартир во 2 квартале сократилось на 29%.

Число предложений по продаже квартир в Тюмени сократилось на треть
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Бизнес#Работа#Загородная недвижимость
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