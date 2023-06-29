Абсолютное большинство тюменцев хотят жить в доме

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Соответствующий опрос провел у себя в Telegram-канале Ильдар Хусаинов. В нём приняли участие более 3 700 человек. 78% респондентов отметили, что хотели бы свой дом. 22% хотят переехать в квартиру.
Между тем эксперты отмечают недостаточное развитие рынка загородной недвижимости в Тюмени. Около областной столицы продаётся почти 2 тысячи домов и 42 тысячи квартир.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени число предложений по продаже квартир во 2 квартале сократилось на 29%.