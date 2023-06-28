Что касается коэффициентов, которые начисляются за работу в климатических условиях особого типа, а также дополнительных надбавок, в том числе за стаж, то этих величин изменения касаться не будут. Дело в том, что их начисление осуществляется сверх минимального размера оплаты труда. В России действует закон, согласно которому зарплата на календарный месяц (полный) не должна быть меньше минимального уровня, тогда как средний оклад, если он зафиксирован и не включает в себя надбавки стимулирующего типа, может быть и ниже МРОТ. Такой оклад получают многие бюджетники Тюмени.