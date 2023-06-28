Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
В Тюменской области МРОТ (минимальный размер оплаты труда) вырос с января нынешнего года. Повышение изначально запланировано в проекте бюджета региона. Еще осенью 2022 года соответствующий проект рассмотрели в местной областной думе. Его размер с первого января 2023 года 16,2 тысяч рублей, как в Тюмени, так и в других регионах России на федеральном уровне, согласно ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».
Предыдущее повышение МРОТ в Тюменской области произошло летом прошлого года — до 13,8 тысяч рублей. Соответственно, за год повышение показателя составило 16,9%, будут его повышать дальше или нет — пока не известно.
Стоит отметить, что именно показатель МРОТ определяет целый ряд ключевых финансовых величин. К примеру, от него зависит средний размер надбавки: она начисляется за стаж работы в районах с особыми климатическими условиями, а также коэффициенты (районные), заработная плата работников бюджетной и социальной сферы. Их зарплата напрямую «привязана» к МРОТ.
В 2022 году министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что оплата труда бюджетников должна повыситься на восемь процентов и более. Такое решение было принято в условиях утверждения бюджета России на следующие годы — в нем были учтены расходы, предусмотренные на индексацию заработной платы. Так, на 2023 год суммарный объем бюджета достиг 29 триллионов рублей.
В Тюмени, как и во всей России, запланировано повышение заработной платы специалистов бюджетной сферы. К ним относятся медики, в том числе врачи и младший медицинский персонал, работники сферы культуры, социальной сферы, педагоги и учителя, военнослужащие, преподаватели вузов, силовики. Повышать зарплату будут специалистам, работающим в Роспотребнадзоре и Росстандарте. Общая сумма, на которую планируется повысить зарплаты бюджетников с 1 июля 2023 года, превышает 104 млрд рублей.
На повышение заработной платы врачам и другим медицинским работникам направят более семи миллиардов рублей, на повышение зарплаты специалистам, работающим в государственных учреждениях, — 120 миллиардов рублей. На индексацию зарплаты гражданских государственных служащих выделено почти 28 миллиардов, для прокуроров — около 22 миллиардов рублей.
По специальной схеме планируется рост зарплаты преподавателям в техникумах и вузах, учителям, педагогам в Тюмени — с 1 июля 2023 года она должна составлять как минимум 70 процентов от суммарного заработка. В случае с работниками сферы культуры зарплата будет составлять минимум 50 процентов от установленного оклада. Планируется введение так называемых выплат стимулирующего характера — в размере 20 процентов за выслугу лет и за стаж. Такие выплаты будут начисляться, в частности, специалистам, работающим в учреждениях культуры, за их счет зарплату тоже будут повышать.
В конце июня стало известно, что зарплата бюджетников вырастет с 1 июля 2023 года, и повышение коснется в том числе жителей Тюмени. Речь идет, в первую очередь, о специалистах, которым ставки рассчитываются с учетом МРОТ. Таким образом, предприятия Тюмени будут обязаны обеспечивать повышение зарплат работникам до установленной величины МРОТ.
Что касается коэффициентов, которые начисляются за работу в климатических условиях особого типа, а также дополнительных надбавок, в том числе за стаж, то этих величин изменения касаться не будут. Дело в том, что их начисление осуществляется сверх минимального размера оплаты труда. В России действует закон, согласно которому зарплата на календарный месяц (полный) не должна быть меньше минимального уровня, тогда как средний оклад, если он зафиксирован и не включает в себя надбавки стимулирующего типа, может быть и ниже МРОТ. Такой оклад получают многие бюджетники Тюмени.
Соответственно, в Тюмени после повышения МРОТ рост заработной платы бюджетников может осуществляться по нескольким «сценариям». К примеру, если речь идет об установленной величине надбавки, то заработная плата может повыситься на значение, составляющее индексацию МРОТ. В случае, если у работодателя есть право регулирования размера надбавок к окладу и их объема, он может сократить их в определенной пропорции к величине индексации. При таком варианте заработная плата останется без изменений. А если надбавка зафиксирована и зависит от оклада, то повышение ждет обе величины.