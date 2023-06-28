Многие тюменцы признаются, что дачу они покупали как раз для того, чтобы собираться с друзьями и жарить вкуснейший шашлык. Но мир дачников содрогнулся, когда приготовление еды на открытом огне запретили. В местных дачных сообществах даже развивались серьезные баталии — одни владельцы участков забили на закон, а другие стали пристально за ними следить и грозить доносом. Усугубил ситуацию и особый противопожарный режим, который на сегодняшний день, уже отменен.