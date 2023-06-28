Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
Дачникам с каждым годом становится все тяжелее — запретов становится все больше. Причем они касаются всех областей дачного отдыха. Однако в каждом законе есть свои условия, как и в правилах есть исключения. Рассказываем, как не нарваться на штраф, но поесть жаренного мяса и толкнуть соседу огурцы.
Многие тюменцы признаются, что дачу они покупали как раз для того, чтобы собираться с друзьями и жарить вкуснейший шашлык. Но мир дачников содрогнулся, когда приготовление еды на открытом огне запретили. В местных дачных сообществах даже развивались серьезные баталии — одни владельцы участков забили на закон, а другие стали пристально за ними следить и грозить доносом. Усугубил ситуацию и особый противопожарный режим, который на сегодняшний день, уже отменен.
Однако на самом деле жарить шашлыки на мангале можно, просто нужно соблюсти определенные условия. Так, вокруг мангала на расстоянии 5 метров не должно быть никаких построек, а в радиусе 2 метров — ничего воспламеняющегося. Вдобавок необходимо учитывать погодные условия — ветреная погода посиделку с шашлыками отменяет.
За несоблюдение правил — штраф от 2 до 4 тысяч рублей.
Ссоры между соседями дачных сообществ часто случаются и из-за того, что кто-то сжигает траву в бочке. Люди боятся, что при пожаре сгорит и их участок. Однако следят за незаконным палом травы не только соседи, но и запущенные на орбиту космические аппараты с высокой разрешающей способностью. В каждом случае к месту направляются огнеборцы и техника.
Однако, если вокруг вашей бочки с горящим мусором в радиусе 7,5 метра нет никаких построек, то «кремацию» отходов можно считать законной.
Есть и нюанс позволяющий организовать на участке костер для приятных вечеров, но подготовиться нужно основательно. В МЧС России объясняют, что для разведения открытого огня должна быть выкопана яма глубиной не менее 30 см и диаметром не более 1 метра. Место использования открытого огня в яме должно быть удалено минимум на:
Прежде чем разводить открытый огонь в яме, нужно очистить от сухостоя и валежника территорию в радиусе 10 метров и отделить ее противопожарной минерализованной полосой не менее 40 см.
Штрафы за сжигание мусора и разведение костра составляют от 5 до 15 тысяч рублей.
Дачный домик и прилегающая к нему территория является вашей собственностью, а значит при складировании мусора в этой зоне именно вы понесете ответственность. Закапывать мусор под видом компостной ямы также запрещено. Эти требования к собственникам прописаны в статье 8.8 КоАП РФ.Этот закон касается, как бытового, так и строительного мусора.
Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в должный вид наказывается административным штрафов на граждан в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
Наказание предусмотрено и за заросли на участке, сухостой и опасные растения, вроде борщевика. Если что-то из перечисленного найдут у вас на даче, придется платить штраф — 5 тысяч рублей.
Еще одно шокирующее правило, которое прописано в статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Что за странное правило и в чем проблема? Дело в том, что грязь и моющие средства, которые будут стекать с машины, могут попасть в грунтовые воды и почву, тем самым загрязняя их.
Импровизированная автомойка на участке обернутся для вас штрафом — до 5 тысяч рублей. Дешевле будет съездить на зарегистрированную мойку.
Самостоятельно рыть колодец или бурить скважину — дело и вправду незаконное. Такое вмешательство в почву должно быть лицензировано. Документ должен быть подписан департаментом недропользования и экологии Тюменской области.
Штраф за неисполнение этого условия составит 3-5 тысяч рублей.
Да, представляя уличный или «летний» туалет, в голове сразу возникает жуткая картина — огромная яма, упасть в которую многие боялись в детстве и опасаются такой перспективы до сих пор.
Однако ямы быть не должно, обязательным условием для пользования конструкцией является септик — герметичная емкость, откуда все нечистоты может откачать ассенизатор. В противном случае отходы могут попасть в землю и также стать причиной загрязнения.
За «яму» вы получите штраф в 5 тысяч рублей.
На даче также действует «закон о тишине». А потому график «тихих часов» соблюдать придется и за городом. А потому не допускается нарушение тишины и покоя с 21 до 8 часов с понедельника по пятницу. В выходные и установленные федеральным законом нерабочие праздничные дни — с 22 до 10 часов.
За нарушение тишины можно получить штраф от 500 до 2 тысяч рублей .
Часто дачники за «просто так» делятся друг с другом избытками урожая, но есть и предприимчивые огородники, которые не прочь монетизировать огурцы и помидоры. Здесь стоит учитывать, что самовольно организовывать торговую точку запрещено — товар изымут, а на вас составят административный протокол.
Но реализовать предпринимательскую жилку все же можно, для этого необходимо получить справку о том, что плоды выращены у вас на участке.
Посе получения документы вы можете принимать участие в ярмарках или даже получить место в оранжевых торговых лотках «Продаем свое».
Соблюдение всех необходимых условий поможет вам чувствовать себя на даче уверено и в полной мере наслаждаться загородным отдыхом!