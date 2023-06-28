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Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Врач предостерег россиян от приема соды внутрь для лечения изжоги

28 июня 2023, 17:22
Выступая на подкасте NEWS.ru, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил слушателям, почему не стоит использовать соду для снятия симптомов изжоги. По словам эксперта, ранее этот метод практиковался от безысходности, но современной медицине удалось установить его опасность.

Как пишет NEWS.ru, эксперт подробно рассказал о негативном действии соды при лечении изжоги. Он заявил, что ошибочная дозировка соды при приеме внутрь способна вызвать химический ожог пищевода.

Ранее, в XVIII–XIX веках, данный способ был в ходу, так как он мог дать измученному изжогой пациенту небольшое облегчение. Но в настоящее время врачи понимают, что при превышении дозировки это будет чревато серьезными последствиями. Помимо этого, газ растягивает складки желудка и позволяет кислоте повредить большую площадь слизистой.

Вялов напомнил аудитории про симптомы изжоги и призвал не путать ее с проявлениями других болезней. По его словам, изжога всегда сопровождается жжением за ребрами в грудной клетке, но не в животе или в горле.

Врач порекомендовал при возникновении изжоги снимать неприятные ощущения приемом воды или более густой жидкости. Если изжога по-прежнему будет беспокоить, можно использовать для лечения безрецептурные средства из группы антацидов.

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