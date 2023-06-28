Врач предостерег россиян от приема соды внутрь для лечения изжоги

Ранее, в XVIII–XIX веках, данный способ был в ходу, так как он мог дать измученному изжогой пациенту небольшое облегчение. Но в настоящее время врачи понимают, что при превышении дозировки это будет чревато серьезными последствиями. Помимо этого, газ растягивает складки желудка и позволяет кислоте повредить большую площадь слизистой.