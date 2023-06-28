Врач предостерег россиян от приема соды внутрь для лечения изжоги

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Как пишет NEWS.ru, эксперт подробно рассказал о негативном действии соды при лечении изжоги. Он заявил, что ошибочная дозировка соды при приеме внутрь способна вызвать химический ожог пищевода.
Ранее, в XVIII–XIX веках, данный способ был в ходу, так как он мог дать измученному изжогой пациенту небольшое облегчение. Но в настоящее время врачи понимают, что при превышении дозировки это будет чревато серьезными последствиями. Помимо этого, газ растягивает складки желудка и позволяет кислоте повредить большую площадь слизистой.
Вялов напомнил аудитории про симптомы изжоги и призвал не путать ее с проявлениями других болезней. По его словам, изжога всегда сопровождается жжением за ребрами в грудной клетке, но не в животе или в горле.
Врач порекомендовал при возникновении изжоги снимать неприятные ощущения приемом воды или более густой жидкости. Если изжога по-прежнему будет беспокоить, можно использовать для лечения безрецептурные средства из группы антацидов.