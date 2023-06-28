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Власти пока не будут строить мост на улице Холодильной в Тюмени

28 июня 2023, 10:36
Фото: 1MI

Тюменские власти не будут строить автомобильный мост на Холодильной

Проект развязки на улице Холодильной в областной столице реализовывать пока не планируют.

По словам замначальника ГУС ТО Андрея Чистякова, строители столкнулись с определённым сложностями в центре города. Об этом он рассказал в эфире телеканала ВГТРК. По всей видимости проект стал очень дорогим.

«Будут большие неудобства жителям. И нужно выкупать земли, жилую застройку», — сообщил Андрей Чистяков.

16 июня «Наш город» сообщал, что для строительства развязки на Холодильной изымут 26 земельных участков на участке от Московского тракта до Интернациональной.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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