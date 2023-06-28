Власти пока не будут строить мост на улице Холодильной в Тюмени

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
По словам замначальника ГУС ТО Андрея Чистякова, строители столкнулись с определённым сложностями в центре города. Об этом он рассказал в эфире телеканала ВГТРК. По всей видимости проект стал очень дорогим.
«Будут большие неудобства жителям. И нужно выкупать земли, жилую застройку», — сообщил Андрей Чистяков.
16 июня «Наш город» сообщал, что для строительства развязки на Холодильной изымут 26 земельных участков на участке от Московского тракта до Интернациональной.