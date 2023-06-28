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В Тюмени открыли дилерский центр HAVAL

28 июня 2023, 05:27
HAVAL наконец-то открывает дилерский центр в Тюмени. Теперь клиентам доступно одно из самых выгодных предложений на рынке страны.

Автомобилистов областной столицы порадовало долгожданное событие— на региональном рынке появятся китайские автомобили, которые набирают огромную популярность в России. Иномарки отличаются современным оснащением, стильным внешним видом и качеством.

Фото: Хавейл Центр Восток Моторс

Новым партнером бренда стала крупная автомобильная группа «Восток Моторс», которая предложит клиентам полный спектр услуг по продаже и обслуживанию автомобилей HAVAL. К сотрудникам автосалона можно обратиться за услугами подбора, тест-драйва, а также за ответами на вопросы о понравившихся моделях.

С 2005 года группа компаний «Восток до Моторс» представляет в Тюмени, Сургуте, Ноябрьске, Новом Уренгое, Новосибирске и Перми 14 известных мировых автомобильных брендов и отличается идеальным клиентским сервисом.

Фото: Хавейл Центр Восток Моторс

«Восток Моторс» работает на рынке 17 лет. За это время холдинг сумел наладить поставки от производителей в масштабах, которые удовлетворят запрос Урала и Сибири.

В салонах бренда представлен городской кроссовер HAVAL Jolion. Это стильный городской кроссовер, который всегда будет в центре внимания. Яркий, притягательный силуэт автомобиля легко узнать в городском потоке с первого взгляда. Каждая поездка для водителя этого автомобиля станет приятнее, благодаря суперсовременным опциям.

Фото: Хавейл Центр Восток Моторс

Также тюменцам доступны HAVAL F7 и HAVAL F7x. Они обладают технологичным и стильным внешним видом. Автомобили представлены в разных ярких цветах и оснащены современными опциями.

Фото: Хавейл Центр Восток Моторс

Представлен в продаже и новый высокотехнологичный кроссовер HAVAL Dargo. Он безупречен на трассе и на бездорожье. Брутальная внешность внедорожника раскрывает его страсть к путешествиям.

Фото: Хавейл Центр Восток Моторс

Привлечет внимание тюменцев и флагманский рамный внедорожник HAVAL H9. Также ведется продажа и обслуживание пикапов GWM Wingle 7 и GWM POER, которые обязательно придутся любителям подобных авто по вкусу.

Добавим, что в Хавейл Центр Восток Моторс на Федюнинского, 69 имеется сертифицированное оборудование для диагностики, гарантийного и постгарантийного обслуживания, расходные материалы и фирменные запасные части, оригинальное дополнительное оборудование и аксессуары.

Тем, кто приобрел автомобили, не придется переживать о дефиците каких-то деталей или невозможности отремонтировать авто. Более того, для клиентов действуют специальные предложения по выгодной покупке автомобилей HAVAL в кредит, trade-in или по лизинговой сделке.

Бестселлеры для клиентов

По данным «Автостат. Инфо» китайский рынок в России все больше растет и HAVAL уверенно из месяца в месяц идет в тройке самых продаваемых брендов. HAVAL Jolion стал самым продаваемым автомобилем в мае после АВТОВАЗа по УРФО. Такие результаты свидетельствуют о высоком интересе к марке со стороны жителей городов на Урале.

По словам управляющего дилерским центром Хавейл Сергея Плиш, сейчас в наличии уже 30 автомобилей. В планах «Восток Моторс» — к 4 кварталу 2023 году выйти на показатель продаж в 50 автомобилей в месяц. Для этого у салона есть все необходимые квоты, предоставленные дистрибьютором.

Фото: Хавейл Центр Восток Моторс

Кроме того, клиентам HAVAL доступно одно из самых выгодных предложений на рынке. При оформлении кредита сроком на 1 год и первоначальном взносе от 40% и более популярные автомобили HAVAL можно приобрести со ставкой всего 0,01%.

Программа включает разные условия на выбор: минимальный первоначальный взнос от 20% и более, срок кредита от 1 до 7 лет, ставка — от 0,01% до 15,5%, а сумма кредита — от 50 000 рублей до 6 500 000 рублей. Для получения специальных условий отсутствуют обязательства по страхованию автомобиля.

Программа HAVAL Credit доступна также в Хавейл Центр Восток Моторс на Федюнинского, 69. Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

Дилерский центр готов к обслуживанию клиентов марки HAVAL — как к гарантийному, так и постгарантийному. В арсенале компании есть все необходимое сервисное и диагностическое оборудование. Команда специалистов дилерского центра прошла обучение у дистрибьютора марки в России и имеет давний опыт работы с маркой, что свидетельствует о высокой квалификации и готовности проводить ремонт любой степени сложности.

В честь открытия дилерского центра Восток Моторс Хавейл на Федюнинского, 69 предлагает специальные условия покупки и обслуживания автомобилей. Подробности можно узнать в дилерском центре.

Реклама. ООО «Восток Моторс Тюмень», vm-tmn-haval.ru.

Хавейл Центр Восток Моторс,

телефон +7 (3452) 500 521,

г. Тюмень, ул. Федюнинского, 69.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Авто#Кредитование#Haval#Автосалоны
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