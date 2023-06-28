В Тюмени открыли дилерский центр HAVAL

По данным «Автостат. Инфо» китайский рынок в России все больше растет и HAVAL уверенно из месяца в месяц идет в тройке самых продаваемых брендов. HAVAL Jolion стал самым продаваемым автомобилем в мае после АВТОВАЗа по УРФО. Такие результаты свидетельствуют о высоком интересе к марке со стороны жителей городов на Урале.