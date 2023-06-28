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В Тюмени 36-летний водитель маршрутки №5 проехал ж/д переезд прямо перед поездом

28 июня 2023, 12:36
Фото: ГИБДД

Нашли водителя маршрутки, который проехал ж/д переезд в Тюмени прямо перед поездом

Инспекторы ГИБДД нашли водителя маршрутки №5, который проехал железнодорожный переезд на красный сигнал семафора.

Его действия вызвали возмущение в соцсетях у жителей Тюмени. Ему грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

«Гражданину сопредельного государства, находившемуся за рулем автобуса 5-го маршрута 36 лет, он пояснил, что в автобусе не было пассажиров, а он очень торопился домой и проехал переезд на запрещающий сигнал светофора. Видео с нарушением размещено в социальных сетях», — сообщили в ГИБДД.
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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