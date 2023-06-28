В Тюмени 36-летний водитель маршрутки №5 проехал ж/д переезд прямо перед поездом

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Его действия вызвали возмущение в соцсетях у жителей Тюмени. Ему грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.
«Гражданину сопредельного государства, находившемуся за рулем автобуса 5-го маршрута 36 лет, он пояснил, что в автобусе не было пассажиров, а он очень торопился домой и проехал переезд на запрещающий сигнал светофора. Видео с нарушением размещено в социальных сетях», — сообщили в ГИБДД.