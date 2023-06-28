Улицы Мельникайте и Ветеранов в Тюмени труда свяжет трехуровневая развязка

В эфире радиостанции Вести FM он отметил, что она должна соединить южную и северную часть объездной дороги. В дальнейшем эта улица должна состыковаться с обходом города в районе улицы Ветеранов Труда. Сейчас на улице Мельникайте строят трехуровневую развязку в районе Дружбы. Строительно-монтажные работы продлятся до 2024 года. Движение по путепроводу могут открыть в конце текущего года.