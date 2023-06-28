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Улицы Мельникайте и Ветеранов в Тюмени труда свяжет трехуровневая развязка

28 июня 2023, 11:54
Фото: 1MI

В Тюмени развязка на улице Мельникайте свяжет объездную с Ветеранов Труда

Замначальника ГУС по Тюменской области рассказал о ремонте дороги на улице Мельникайте.

В эфире радиостанции Вести FM он отметил, что она должна соединить южную и северную часть объездной дороги. В дальнейшем эта улица должна состыковаться с обходом города в районе улицы Ветеранов Труда. Сейчас на улице Мельникайте строят трехуровневую развязку в районе Дружбы. Строительно-монтажные работы продлятся до 2024 года. Движение по путепроводу могут открыть в конце текущего года.

Ранее «Наш город» сообщал, что на реализацию проекта развязки уже потрачено 2,7 млрд рублей. В настоящее время дорожники ведут работы по сборке третьего уровня путепровода.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Работа#Александр Мязин
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