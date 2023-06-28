Тюменцам рассказали, как надо ходить в лес за грибами

В первую очередь нужно узнать прогноз погоды и одеться, в соответствии с ним. Одежду при этом стоит выбрать яркую, чтобы она была заметной на фоне зелени. Подойдут красные, рыжие, жёлтые вещи. Также можно надеть что-нибудь белое.