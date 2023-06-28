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Тюменцам рассказали, как надо ходить в лес за грибами

28 июня 2023, 06:07
Фото: 1MI

Сотрудники МЧС проинформировали жителей Тюмени, как надо безопасно ходить в лес

Запрет на посещение лесов снят, пришёл сезон тихой охоты. Специалисты МЧС подготовили список рекомендаций для грибников.

В первую очередь нужно узнать прогноз погоды и одеться, в соответствии с ним. Одежду при этом стоит выбрать яркую, чтобы она была заметной на фоне зелени. Подойдут красные, рыжие, жёлтые вещи. Также можно надеть что-нибудь белое.

Второе — необходимо зарядить телефон до 100% и взять с собой в дорогу аптечку.

Третье — нужно запастись водой и продуктами.

Четвёртое — важно взять с собой нож и зажигалку или спички.

И, конечно, необходимо предупредить близких о своём походе.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменских лесах запрещено разводить огонь около хвойного молодняка, а также на торфяниках, лесосеках и под кронами.

В Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Что теперь можно?
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#Елена Чебоксарова#Грибы#Грибники#Сезон грибов#Лес#Советы специалистов#Общество#Тюменцы
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