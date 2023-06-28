Тюменцам рассказали, как надо ходить в лес за грибами

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В первую очередь нужно узнать прогноз погоды и одеться, в соответствии с ним. Одежду при этом стоит выбрать яркую, чтобы она была заметной на фоне зелени. Подойдут красные, рыжие, жёлтые вещи. Также можно надеть что-нибудь белое.
Второе — необходимо зарядить телефон до 100% и взять с собой в дорогу аптечку.
Третье — нужно запастись водой и продуктами.
Четвёртое — важно взять с собой нож и зажигалку или спички.
И, конечно, необходимо предупредить близких о своём походе.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменских лесах запрещено разводить огонь около хвойного молодняка, а также на торфяниках, лесосеках и под кронами.