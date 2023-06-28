Своими глазами: журналисты из Свердловской области побывали на тюменском МСЗ

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В области следует построить десять мусоросортировочных комплексов, которые могут переработать не менее 1,4 миллиона тонн отходов за год, заявил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.
Подобная инфраструктура для сортировки твердых коммунальных отходов еще только готовится и людям интересно и важно знать, как работают мусоросортировочные заводы и зачем они нужны. Поэтому тюменский регоператор с готовностью принял гостей из соседнего региона.
В Свердловской области активно развиваются перерабатывающие производства. Только наша компания сотрудничает с 25 организациями, которые сами изготавливают новые товары из вторсырья, поступающего с мусоросортировочных заводов Тюменской области, или изготавливают из него материалы для использования крупными промышленными предприятиями, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Побывать с экскурсией на мусоросортировочных заводах в Тюмени, Тобольске и Ишиме может каждый желающий. Порядок посещения объектов и форма заявки размещены на официальном сайте ООО «ТЭО».