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Своими глазами: журналисты из Свердловской области побывали на тюменском МСЗ

28 июня 2023, 11:51
Представители средств массовой информации из Свердловской области приехали в Тюмень и посетили мусоросортировочный завод с целью ознакомления с работой крупнейшего обрабатывающего комплекса.

В области следует построить десять мусоросортировочных комплексов, которые могут переработать не менее 1,4 миллиона тонн отходов за год, заявил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

Подобная инфраструктура для сортировки твердых коммунальных отходов еще только готовится и людям интересно и важно знать, как работают мусоросортировочные заводы и зачем они нужны. Поэтому тюменский регоператор с готовностью принял гостей из соседнего региона.

В Свердловской области активно развиваются перерабатывающие производства. Только наша компания сотрудничает с 25 организациями, которые сами изготавливают новые товары из вторсырья, поступающего с мусоросортировочных заводов Тюменской области, или изготавливают из него материалы для использования крупными промышленными предприятиями, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Побывать с экскурсией на мусоросортировочных заводах в Тюмени, Тобольске и Ишиме может каждый желающий. Порядок посещения объектов и форма заявки размещены на официальном сайте ООО «ТЭО».

#Анастасия Имамахметова#Мусоросортировочный завод#Экскурсия
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