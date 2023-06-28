«Сомнение в пользу подсудимого»: поворот в деле о смертельном ДТП с электросамокатом

Предполагается, что защита может сделать упор на том, что пенсионер мог погибнуть не из-за ДТП, а при иных обстоятельствах. А значит водитель виноват лишь в том, что его опасное вождение повлекло получение травм. В таком случае наказание будет значительно мягче.