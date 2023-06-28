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«Сомнение в пользу подсудимого»: поворот в деле о смертельном ДТП с электросамокатом

28 июня 2023, 06:34
Фото: nashgorod.ru
В деле о смертельном ДТП с электросамокатом произошел неожиданный поворот

В деле о смертельном ДТП с электросамокатом в Тюмени произошел неожиданный поворот

В Ленинском районном суде продолжаются слушания по делу о смерти пенсионерки в ДТП, виновник которого — водитель электросамоката.
Сюжет
ДТП

На одной из центральных улиц города молодой человек, который передвигался на электросамокате со своей девушкой, влетел в паре пенсионеров. Одному из них понадобилась срочная помощь врачей, однако спасти его не удалось — пострадавший скончался в больнице.

Водителю электросамоката предъявили обвинение по статье 268 УК РФ, однако изначально обвинение строилось на то, что неосторожность водителя повлекла смерть человека.

«А сейчас, по ходатайству стороны защиты, назначили дополнительную медицинскую экспертизу. Это необходимо для того, чтобы исключить вероятность врачебной ошибки, которая могла повлечь смерть пациента. Если этого не сделать, то в причастности к смерти появится сомнение, а любое сомнение трактуется в пользу подсудимого», — рассказал «Нашему городу» адвокат потерпевшей стороны Павел Руснаков.

Предполагается, что защита может сделать упор на том, что пенсионер мог погибнуть не из-за ДТП, а при иных обстоятельствах. А значит водитель виноват лишь в том, что его опасное вождение повлекло получение травм. В таком случае наказание будет значительно мягче.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что Семилетнего водителя электросамоката сбили в ЖК «Апрель», он находится в тяжёлом состоянии.

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#Алиса Вернер#ДТП#Безопасность на дорогах#Суд#Тюменская область
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