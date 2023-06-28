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Сломавшийся автобус остановил движение на улице Первомайской в Тюмени

28 июня 2023, 13:28
Фото: 1MI

В центре Тюмени крупная пробка из-за сломавшегося автобуса. Скрин

В центре областной столицы возникла пробка в 1,5 километра. На улице Первомайской сломался маршрутный автобус.
Фото: 2ГИС

По данным сервиса 2ГИС, серьёзный затор растянулся вплоть до улицы Запольной. Скорость автомобилей на развязке снизилась до 3-5 км/ч. На 18:10 в городе произошло только 3 аварии, пробки не превышают 5 баллов. Ещё один затор на 50 лет ВЛКСМ, здесь тоже зафиксировано ДТП.

Ранее «Наш город» сообщал, что 26 июня около Тюмени на Ялуторовском тракте возникла пробка в 2,5 км. Здесь произошла авария, о пострадавших ничего не сообщается.

Огромная пробка около Тюмени из-за ДТП на Ялуторовском тракте. Скрин
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги#Александр Мязин
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