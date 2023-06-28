Сломавшийся автобус остановил движение на улице Первомайской в Тюмени

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
По данным сервиса 2ГИС, серьёзный затор растянулся вплоть до улицы Запольной. Скорость автомобилей на развязке снизилась до 3-5 км/ч. На 18:10 в городе произошло только 3 аварии, пробки не превышают 5 баллов. Ещё один затор на 50 лет ВЛКСМ, здесь тоже зафиксировано ДТП.
Ранее «Наш город» сообщал, что 26 июня около Тюмени на Ялуторовском тракте возникла пробка в 2,5 км. Здесь произошла авария, о пострадавших ничего не сообщается.